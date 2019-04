Nettoyer et réintégrer son domicile en toute sécurité

Avant de s'activer au nettoyage de son domicile à la suite des inondations, il est important de se rappeler les précautions à prendre pour éviter les risques à la santé tels : l’électrocution, l’intoxication au monoxyde de carbone, les blessures musculaires et les problèmes cardiaques.

Il existe également des risques infectieux liés à la consommation d’eau contaminée ou à un contact cutané avec de l’eau souillée. En outre, la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle rappelle à l’ensemble de la population qu’un nettoyage efficace et sécuritaire doit respecter les phases suivantes afin de prévenir les risques à la santé :

1. Port d’équipement de protection;

2. Aération de toutes les pièces de la maison;

3. Lavage et désinfection des surfaces et objets non poreux qui ont été en contact avec l’eau;

4. Séchage à l’air libre.

Risques à la santé

- Électrocution

S’il n’a pas été possible de couper l’électricité du domicile avant l’inondation, consulter Hydro-Québec (1 800 790-2424) avant de procéder à toute manipulation du panneau électrique. Consulter un maître-électricien avant de réalimenter votre domicile en électricité et avant d’utiliser les appareils électriques qui ont été en contact avec l’eau. En ce qui concerne les autres appareils électriques et électroniques, attendre que la température et l’humidité soient revenues à la normale avant de les remettre en marche.

- Intoxication au monoxyde de carbone

Les équipements à combustion (essence, propane, etc.) comme les pompes et les génératrices peuvent être à l’origine d’intoxication grave en émettant du monoxyde de carbone, un gaz mortel incolore et inodore. Ne jamais utiliser ces équipements à l’intérieur ou près de la maison

- Blessures musculaires, articulaires et problèmes cardiaques

La manipulation de charges lourdes peut accroître le risque de problèmes musculaires et articulaires (dos, épaules, genoux, etc.). De plus, l’effort physique conjugué au stress aigu est un facteur de risque pour des problèmes cardiaques. Prioriser le travail d’équipe et réduisez le poids des charges à transporter.

- Risque infectieux : gastro-entérites ou contact de l’eau souillé avec une blessure

Il existe un risque d’infection lorsque qu’une blessure est en contact avec de l’eau souillée. Nettoyer la blessure avec de l’eau et du savon, désinfecter puis mettre un pansement.

L’eau du robinet peut être contaminée par l’inondation et contenir des microbes susceptibles de causer des gastro-entérites. Par rapport à l’eau du robinet voici les observations à retenir :

Si l’eau potable provient d’un aqueduc, suivre les directives de la municipalité ou de l’exploitant;



Si l’eau potable provient d’un puits, considérez l'eau non potable jusqu'à preuve du contraire, même si celle-ci vous paraît adéquate. Pour boire, préparer les aliments et se brosser les dents, utiliser de l'eau en bouteille ou faire bouillir l’eau du robinet au moins 1 minute à gros bouillons avant de l’utiliser. En tout temps, si l'eau est trouble ou présente une odeur inhabituelle, ne pas la boire et utiliser l'eau en bouteille.

Pour plus d’information relative à la désinfection d’un puits consulter le site Internet suivant : www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/ potable/depliant/index.htm

Étapes à respecter pour un nettoyage efficace et sécuritaire de la résidence

1. Porter des équipements de protection afin d’éviter tout contact physique avec l’eau et les matériaux souillés : vêtements de protection, gants, lunettes de sécurité et une protection respiratoire au besoin (masque N-95). Le port du masque est recommandé en permanence pour les travaux à l’intérieur. À l’extérieur, le masque est conseillé si la personne présente des problèmes respiratoires ou des allergies;

2. Aérer toutes les pièces de la maison en ouvrant les portes et les fenêtres afin de baisser le taux d’humidité à moins de 50 %;

3. Laver avec du savon (sans ammoniaque) et de l’eau chaude propre toutes les surfaces et les objets non poreux qui ont pu être en contact avec l’eau souillée. Ces surfaces et objets doivent être brossés et nettoyés avec le savon, puis asséchés. Sur ce type de matériaux, cette action s’avérera souvent suffisante pour éliminer la grande majorité de la contamination. Durant le lavage, jeter les matériaux poreux incapables de sécher adéquatement ainsi que les appareils munis de filtre ou d’isolant qui ont été en contact avec l’eau souillée.

4. Pour désinfecter les surfaces et les objets en contact avec de la nourriture, vous pouvez utiliser un produit désinfectant commercial ou la recette maison suivante : 5 ml (1 cuillère à thé) d’eau de javel pour 1 litre d’eau. Attention de ne jamais mélanger de l’eau de javel avec de l’ammoniac ou d’autres produits nettoyants.

5. Retirer le gypse et la laine des murs jusqu’à 50 cm (20 po) au-dessus du niveau d’eau atteint;

6. Sécher, à l’air libre, les surfaces et les objets non poreux qui ont été lavés et désinfectés.

Si l’état d’une personne ne permet pas d’effectuer le nettoyage, confier cette opération à un expert accrédité en nettoyage après sinistre.

En terminant, rappelez-vous qu'un soutien psychosocial est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en contactant le service Info-Social en composant le 811, option 2. Des intervenants psychosociaux qualifiés assureront une réponse et, en fonction des besoins de chaque personne, pourront les conseiller, leur donner de l’information ou les référer aux ressources appropriées de la région.