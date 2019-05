Invitation à la soirée-bénéfice annuelle de Droits et recours Laurentides

L’organisme Droits et recours Laurentides invite les gens à participer à la 18e édition de leur soirée-bénéfice annuelle qui se déroulera le 10 mai prochain.

Soirée champêtre

Date : Vendredi 10 mai 2019, 18h

Lieu : Club de golf Val des Lacs, 300 rue des Cèdres, Sainte-Sophie

La soirée compte un repas de 5 services au coût de 70$ par personne. Un tirage aura lieu parmi les personnes présentes pour un certificat de golf pour un quatuor avec voiturette et d’un chèque cadeau pour le Théâtre Gilles Vigneault de Saint-Jérôme.

Mission

Droits et recours Laurentides est un organisme communautaire régional dont la mission est de promouvoir, de protéger et de défendre les droits individuels et collectifs des personnes ou groupes de personnes vivant des problèmes de santé mentale dans la région des Laurentides. Leurs actions visent l'amélioration des conditions de vie des personnes ainsi que le développement d'une plus grande compréhension au sein de la communauté.

Réservation

Un reçu aux fins de l’impôt sera remis pour la partie applicable. S’il vous est impossible d’être présent à cette soirée et que la mission de l’organisme vous tient à cœur, n’hésitez pas à faire parvenir un don. Un reçu aux fins de l’impôt vous sera également remis.

Réservez sans tarder, les places sont limitées!

Pour information et réservation : 450-436-4633 ou 1-800-361-4633

Site internet de l'organisme et Page Facebook