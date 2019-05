Le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Colomban quitte ses fonctions

M. Christian Viau-Souligny, qui occupait jusqu’à vendredi dernier le poste de directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Colomban, a démissionné de ses fonctions afin de relever de nouveaux défis.

La Ville, le maire et les conseillers municipaux tiennent à souligner l’excellence du travail effectué par M. Viau-Souligny au sein du Service de sécurité incendie ainsi qu’au sein de la Ville de Saint-Colomban où il a œuvré pendant plus de 10 ans, et lui souhaitent le plus grand des succès dans ses futurs projets.

