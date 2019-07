Prévention de la noyade : Apprendre en s’amusant!

C’est du 14 au 20 juillet prochain que la Ville de Sainte-Thérèse tiendra la Semaine de la prévention de la noyade. Une panoplie d’activités et une initiation au sauvetage seront offertes gratuitement aux Thérésiennes et aux Thérésiens à la piscine chauffée du parc Richelieu, situé à l’angle des rues Deschambault et Paré. Apprendre dans le plaisir... c’est rafraîchissant!

L’objectif? Sensibiliser la population à adopter des comportements sécuritaires pour favoriser une expérience aquatique agréable en toute sécurité et ainsi diminuer le nombre de noyades et de traumatismes liés à l’eau.

« Parents, grands-parents, amis, baigneurs et sauveteurs, agissons collectivement afin de sensibiliser l’ensemble des membres de la communauté à faire preuve de vigilance près d’un plan d’eau. Cet été, profitons du beau temps au bord de l’eau de façon sécuritaire! », a souligné Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Programmation

Dimanche 14 juillet, de 12 h à 16 h

Kiosque Une piscine sécuritaire pour une baignade parfaite

Animé par la Société de sauvetage du Québec

Lundi 15 juillet

Initiation à la nage pour tous les niveaux : techniques et conseils

Pour les enfants : de 14 h à 15 h Pour les adultes : de 19 h à 20 h

Mardi 16 juillet, de 13 h à 15 h

Pratique de différentes techniques de sauvetage et de premiers soins

Mercredi 17 juillet, de 14 h à 15 h Reconnaître et repérer les dangers de la baignade

Jeudi 18 juillet, de 13 h à 15 h Sauvetage sportif

Toutes les activités sont gratuites pour les résidents sur présentation d’une carte citoyen valide. Aucune inscription requise, vous n’avez qu’à vous présenter sur place. Venez en grand nombre!

Pour plus de renseignements, il est possible d’appeler au Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301