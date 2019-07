L’agence immobilière RE/MAX bonjour est à la recherche de sa prochaine famille vedette! Celle-ci explorera les attraits de la Rive-Nord et des Laurentides, participera à une foule d’activités et vivra une tonne d’expériences inouïes, et ce, gratuitement pendant 1 an!

La future famille RE/MAX bonjour sera responsable en retour de produire du contenu (textes, photos et vidéos) destiné à la promotion du territoire sur le blogue de RE/MAX, leurs pages de médias sociaux et leur magazine (2 éditions).

Vous êtes actifs sur les médias sociaux, prenez les meilleures photos de famille et habitez dans les Laurentides? C’est votre chance! Devenez leurs futurs ambassadeurs et profitez d’une foule d’avantages, dont une visibilité unique, un accès exclusif à des destinations prisées ainsi qu’une panoplie d’activités payées pour toute votre famille!

En effet, chaque saison, la famille RE/MAX bonjour expérimente et note certains des plus beaux attraits de notre région pour alimenter nos plateformes Web et notre magazine. Villégiature, sports de plein air, activités culturelles et plus attendent nos gagnants.

Il s’agit d’une chance unique de vivre des expériences hors du commun avec votre famille et de faire valoir vos talents de créateurs et d’influenceurs! Avez-vous ce qu’il faut?

Pour envoyer votre candidature, rendez-vous dans la section concours de la page Facebook officielle de RE/MAX bonjour. Vous avez jusqu’au 21 juillet 2019 pour vous inscrire.