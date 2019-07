Les membres du Club de collectionneurs Canadian Tire seront à Laval en août prochain

Une chance s’offre à la population du Québec de venir rencontrer des membres du Club de collectionneurs Canadian Tire à Laval. Cette rencontre aura lieu les 16 et 17 août prochains au Collège citoyen, entre 9 h et 17 h. Le CTCC, club pancanadien, vient ainsi visiter Laval en 2019 pour faire sa convention annuelle.



Des rassemblements à travers le Canada



Un groupe de collectionneurs partageant les mêmes idées se sont réunis en septembre 1990 pour former le Club de Collectionneurs Canadian Tire.



Depuis cette date, un total de 17 rassemblements annuels ont eu lieu à travers le Canada.



Ces personnes sont avant tout des collectionneurs. Cela a commencé avec les billets et depuis, se sont ajoutés plusieurs autres articles tels que catalogues, véhicules moulés en édition limitée, épinglettes, cartes-cadeaux, jetons et pièces de monnaie, etc.



Certains se sont également intéressés à des articles tels que des écussons, des frisbees, des rondelles de hockey, des balles de golf, pour n’en citer que quelques-uns.



Les gens sont donc attendus lors de cette réunion annuelle qui aura lieu en août prochain, que vous pensiez avoir quelque chose de spécial ou que vous voudriez montrer, ou simplement pour passer voir.

Pour plus d’informations sur le Club de collectionneurs Canadian Tire, communiquez avec Jerome Fourre au 450-419-7914 ou [email protected].