Les vins rosés seront à l'honneur au profit des Banques alimentaires du Québec

Histoire de prolonger l’été tout en contribuant à une cause importante, la SAQ vous invite à vous procurer des vins rosés pour lesquels elle versera 1 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), pour chaque bouteille vendue. Cette activité, qui se déroulera du 29 août au 2 septembre dans les quelque 400 succursales SAQ ainsi que dans SAQ.com, sera aussi l’occasion de recueillir des dons supplémentaires au profit de l’organisme lors de votre passage à la caisse.

La rentrée scolaire est un moment difficile financièrement pour de nombreuses familles au Québec. Il est important de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes qui connaissent des difficultés à se nourrir à cette période où les besoins à combler sont nombreux.

« La SAQ tient à être un acteur important dans la lutte contre la faim au Québec. En sensibilisant les Québécois à la cause, en sollicitant leurs dons et en s’associant au réseau des Banques alimentaires du Québec, la SAQ est convaincue que l’on pourra faire une différence auprès du plus grand nombre de personnes en situation de précarité alimentaire », souligne Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Boucar Diouf, parrain et ami solidaire des Banques alimentaires du Québec, rappelle que les gestes de générosité que nous posons ont de grands impacts.

« Tendre les bras à ceux qui sont dans la précarité, et puis leur donner des chances de voir le soleil briller comme on dit en Afrique, c’est aussi une façon de créer la paix sociale. Ça nourrit les enfants qui peuvent enfin aller à l’école, se concentrer, pouvoir étudier, réussir et devenir des gens dans la société aussi! », a-t-il mentionné.

Un appui financier qui fait la différence

Au total, depuis 10 ans, grâce à la générosité de sa clientèle et au dynamisme de ses employés, la SAQ a pu remettre plus de 5 millions de dollars au réseau des BAQ. Ce don permet non seulement au réseau des Banques alimentaires du Québec de répondre aux demandes d’aide qui lui sont adressées mais aussi de bâtir des projets ou acquérir des équipements qui servent à mieux soutenir les gens dans le besoin. Soulignons que le soutien financier de la SAQ représente la plus importante somme en argent que reçoit l’organisme.

Pour plus d'informations sur les Banques alimentaires du Québec, consultez le site Internet http://www.banquesalimentaires.org sur la campagne, consultez le site Internet Campagne SAQ au profit de BAQ. Il est possible également de suivre la conversation sur les médias sociaux #SAQBAQ.