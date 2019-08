CIRKANA : ouverture de la période d’inscriptions de son école de cirque pour la session d'automne 2019

C’est avec enthousiasme que CIRKANA, le volet cirque de la SODAM, annonce l’ouverture de la période d’inscriptions de son école de cirque pour la session d'automne 2019, où une équipe d’enseignants qualifiés en arts du cirque vous attend à partir du 8 septembre prochain.

Une école dynamique!

Pour répondre à la demande croissante des cours de cirque dans la région, CIRKANA offre une variété de cours dans les différentes disciplines circassiennes telles que l’aérien, l’acrobatie, la jonglerie et le main à main. Dès l’âge de 3 ans, les jeunes pourront développer leur force, leur flexibilité et leur motricité tout en s’amusant et en découvrant les arts du cirque. Les enseignants, tous passionnés par le cirque, ont développé durant leur parcours les qualités nécessaires à l’enseignement de leur discipline respective et sauront répondre aux besoins des élèves de tous les niveaux.

Nouveauté

Cette session, un cours multidisciplinaire pour adultes (16 ans +) sera offert par l’école de cirque CIRKANA. Aucun prérequis nécessaire : l’enseignant saura s’adapter aux capacités et préférences des participants. Une façon originale de rester en forme tout en s’amusant. Fous rires garantis! Les cours pour adultes auront lieu les lundis, de 20 h à 21 h 30, à l’école des Hauts-Bois, située au 99, rue Napoléon à Masouche.

Inscriptions en ligne

Toute personne qui désire s’inscrire à l’un ou l’autre de nos cours peut le faire en ligne. Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les cours et les inscriptions sur le site Internet sodam.qc.ca/cirque. Vous pouvez obtenir plus d'informations, par courriel, à l'adresse [email protected], ou par téléphone au 450 417-1277. Attention, les places sont limitées!