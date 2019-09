Deux formations spéciales pour les administrateurs bénévoles de Loisirs Laurentides

Dans le but d’informer et d’aider les bénévoles impliqués dans des conseils d’administration d’organismes à but non lucratif (OBNL) sur les différents aspects de la gouvernance, Loisirs Laurentides est heureux de leur offrir deux formations qui les sensibiliseront sur leurs devoirs, leurs pouvoirs et leurs responsabilités en tant qu’administrateurs.

Une première formation intitulée Gouvernance d’un OBNL aura lieu le mercredi 2 octobre prochain alors qu’une deuxième formation Lire, comprendre et interpréter les règlements généraux se déroulera le mercredi 14 octobre.

Ces deux formations auront lieu au siège social de Loisirs Laurentides, à compter de 19 h 00.

Elles seront animées dans un langage simple et coloré par le formateur Gilbert Moreau. Pour plus de détails sur ces formations, on consulte le site Web de Loisirs Laurentides à l'adresse www.loisirslaurentides.com, section Formations.

Le coût de l’inscription pour chacune de ces formations est de 20 $ + taxes (23 $ taxes incluses) par personne. Un maximum de 30 personnes par formation sera accepté. Les dates limites pour s’inscrire sont le vendredi 20 septembre 2019 à midi pour la Gouvernance d’un OBNL et le vendredi 4 octobre, à midi, pour la formation sur les règlements généraux.

Pour s’inscrire, communiquez avec Johanne Lefebvre par courriel à l'adresse [email protected].