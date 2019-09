Le CISSS des Laurentides souhaite connaitre l’opinion d’usagers d’expression anglaise

Afin de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations de la population d’expression anglaise et d’améliorer les services qui leur sont offerts, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides souhaite connaitre l’opinion d’usagers d’expression anglaise ayant déjà eu recours à un de ses services.

Pour ce faire, le CISSS des Laurentides invite toutes personnes ayant eu recours à un de ses services en anglais à participer à un court sondage de cinq minutes pouvant être complété en français ou en anglais disponible sur le site Internet de l’établissement à l’adresse : www.santelaurentides.gouv.qc.ca.

Dans un but d’amélioration continue, en tenant compte des besoins exprimés par la communauté d’expression anglaise, le CISSS des Laurentides souhaite recueillir le plus grand nombre de réponses possibles d’ici le 26 septembre 2019.