Le Metro Marché Denigil de Sainte-Dorothée reçoit le titre de « L’épicier complètement client »

Dans le cadre du Rendez-vous annuel des épiciers Metro 2019 au Palais des congrès de Montréal, les membres du Groupe Messier, propriétaires du Metro Marché Denigil de Sainte-Dorothée, ainsi que M. Michel Piché, directeur du magasin, se sont distingués parmi les quelque 195 marchands Metro de la province en obtenant le titre de « L’épicier complètement client » de l’année 2019, une distinction que seuls huit magasins Metro du Québec ont remportée. Ce titre convoité leur a été décerné en raison de l’expérience de magasinage simple, efficace et agréable offerte en magasin.

De ces huit prix convoités, un second a été attribué au Groupe Messier pour leur magasin Metro Plus de Mascouche, mais cette fois pour souligner leurs employés professionnels et accueillants ainsi que la qualité du service à la clientèle. Une belle récolte pour le Groupe Messier qui se voit récompensé chaque année pour l’un de ses magasins depuis 5 ans.

Au terme d’un processus d’évaluation des plus rigoureux, la haute direction de Metro a désigné huit épiceries Metro qui se sont démarquées tout au long de l’année en poursuivant l’amélioration de l’expérience client en magasin et de la satisfaction générale de la clientèle, notamment en favorisant la mise sur pied d'activités visant à mobiliser les employés.

Par l’entremise de ce concours annuel, Metro tient à souligner les efforts des épiciers et de leurs équipes, car ce sont eux qui font vivre l’expérience client aux consommateurs au quotidien. Ils ont réussi à se démarquer grâce à leur souci d’offrir une expérience de magasinage agréable et efficace, à la mise en place d’activités de qualité pour les clients et les employés, ainsi qu’à leur grand professionnalisme et rigueur dans leur travail. C’est une façon pour Metro de les remercier de l’excellence de leur travail et de leur dépassement tout au long de l’année pour leurs clients.