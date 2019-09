Des bourses décernées à dix jeunes sportifs Thérésiens

La Ville de Sainte-Thérèse a dédié une soirée à la relève sportive et artistique récemment. Pour l’occasion, dix jeunes accompagnés de leur famille ont été reçus à l’hôtel de ville pour célébrer leurs exploits.



Un artiste et neuf athlètes thérésiens ont reçu un certificat et une bourse des mains de la conseillère municipale Barbara Morin : Cédrik Beaudry (baseball), Sara-Jane Caron-Guay (para natation), Maxime Charron (cirque), Ève et Magalie David (patinage artistique), Rose Deslauriers (cheerleading), Vincent Duguay (plongeon), Nathan Laflamme (football), Mathys Marcotte (hockey) et Jules Rolland (plongeon).

« Il est important pour le conseil municipal de soutenir ces jeunes dans la poursuite de leur cheminement, a souligné Barbara Morin, conseillère municipale à la Ville de Sainte-Thérèse. Leur détermination et leur engagement envers leur discipline respective sont inspirants! Nous sommes heureux d’encourager la persévérance et le dépassement de soi dont ils font preuve. Quelle fierté de les voir briller au-delà des limites de notre municipalité! »

Les bourses remises lors de cette soirée totalisent un montant de 3 800 $. Elles ont été décernées dans le cadre de la Politique de soutien à l’athlète et de la Politique de soutien à l’artiste de la Ville de Sainte-Thérèse. Ces dernières peuvent être consultées en ligne (Ville > Administration municipale > Politiques et plans d’action).