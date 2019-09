Un gala pour renforcer les démarches des acteurs de l'eau

Le Gala Flamb’EAU 2019 aura lieu le jeudi 3 octobre prochain, dès 17 h 30, à la Bullerie de Saint-Joseph-du-Lac, un vignoble de la région. Cette occasion permettra au Conseil des bassins versants des Milles-Îles (Cobamil) de souligner les efforts constants des acteurs sur son territoire pour réaliser les actions de son Plan directeur de l’eau (PDE).

Les acteurs qui se démarquent le plus par leurs actions dans chacun des quatre axes du PDE gagnent le titre de Porteur de Flamb’EAU et s’engagent à inciter leurs pairs à agir. Le titre de Gardien de l’eau est réservé à l’individu ou l’organisme dont l’ensemble de l’œuvre en lien avec le PDE est exceptionnel.



Un thème central du plan directeur de l'eau: la dégradation des milieux humides

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu mi-septembre, les Gardiens de l’eau 2017 et co-présidents d’honneur, MM. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, et Jean Lauzon, directeur chez Éco-Nature, ont réitéré leur engagement pour la cause de l’eau et réaffirmé leur intérêt d’en faire encore et toujours plus pour celle-ci.

Une ambiance « bayou » est prévue pour cette édition 2019, afin de faire écho à l’un des axes des plus importants du PDE: la perte et dégradation des milieux humides et riverains. Le gala sera présenté par la jeune humoriste et imitatrice Rébecca Bucci.

L’organisme a donc voulu apporter une attention particulière à l’importance des milieux humides dans les écosystèmes, tout en rappelant que les conséquences de cette dégradation se sont manifestées dans plusieurs municipalités de son territoire au printemps dernier. La présidente du Cobamil Denise Cloutier, avait souligné la présence des partenaires soit la Société de développement et d'animation de Mascouche (Sodam), qui assure tout le volet audiovisuel et technique de la soirée; Signaterre Environnement et le cabinet d’avocats DHC.