Une "Matinée des nouveaux résidents" organisée à Sainte-Thérèse pour informer sur les services

La Ville de Sainte-Thérèse convie tous les nouveaux résidents ainsi que tous les citoyens qui souhaitent obtenir plus d’information sur leur ville, à une matinée découverte qui aura lieu le samedi 19 octobre, à la bibliothèque municipale (150, boul. du Séminaire).

Cette rencontre se déroule en formule flexible et permet aux résidents de venir faire un tour, au moment qui leur convient entre 10 h et midi. Annuellement, des centaines de personnes choisissent d’habiter Sainte-Thérèse. La Matinée des nouveaux résidents est l’occasion pour la mairesse, les conseillers et les employés municipaux de présenter les nombreux services, activités et événements offerts aux citoyens. Des organismes de la région sont également de la partie.

« Chaque année, les Thérésiennes et les Thérésiens sont invités à cet événement amical pour en apprendre davantage sur leur milieu de vie. Les échanges dynamiques et conviviaux qui s’y déroulent permettent de tisser des liens, faisant de notre ville un endroit où il fait bon vivre. Au plaisir de vous y voir! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Sur place, il est possible d’obtenir la Carte citoyen, une sorte de passeport pour profiter d’une panoplie d’avantages et d’activités gratuites. Les enfants sont les bienvenus et pourront prendre profiter des rayons de la bibliothèque. Des activités sont aussi prévues spécialement pour eux. Toutes et tous sont d’ailleurs invités à une visite guidée de ce lieu unique à 11 h. Viennoiseries, fruits, jus et café seront servis gracieusement. Un tirage de prix de présence sera effectué à la suite de la matinée.

Pour confirmer sa présence, contacter l'adresse suivante par courriel: [email protected] ou par téléphone au 450 434-1440, poste 2286.