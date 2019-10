Syscomax entame une nouvelle construction afin de soutenir la cause de Moisson Laurentides

Désirant s’impliquer dans sa communauté, l’entreprise de construction Syscomax s’est associée avec Moisson Laurentides, la banque alimentaire de Blainville, afin de les soutenir dans leur désir de desservir un plus grand nombre de Laurentiens.

Des plans et devis sans frais

Syscomax a fait un don d’une valeur de 250 000 $ à l’entreprise sans but lucratif en réalisant les plans et devis du nouveau bâtiment, sans frais. La construction a débuté le 26 août dernier et la fin des travaux est prévue pour le 1er mars 2020. La bâtisse sera érigée sur une structure d’acier et des dalles de béton, puis la finition extérieure se fera en revêtement métallique.

« L’implication de Syscomax dans notre projet a été le point déclencheur qui nous a permis de voir plus grand pour ainsi nourrir une plus grande quantité de gens. Les besoins alimentaires sont criants dans la région et il nous était devenu impossible d’y répondre dans nos anciennes installations. En plus, nous sommes en confiance au niveau du respect des paramètres entendus pour le projet et de la qualité de l’infrastructure que Syscomax mettra sur pied. Ainsi, cela nous permet de nous concentrer sur notre mission première : combattre la faim, nourrir l’espoir » a expliqué Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides.

Des espaces plus étendus et plus appropriés

Tout sera conçu en fonction des besoins de Moisson Laurentides dans le but d’améliorer leurs services et d’accroitre leur efficacité. L’aire du bâtiment, situé sur la rue Legault à Blainville, sera de 21002 pi 2 et la superficie totale de plancher sera de 24 610 pi 2. La mission première de l’édifice en est une d’entreposage alimentaire.

En plus de doubler leur superficie, Moisson Laurentides disposera d’un espace de réfrigération et de congélation quadruplé, d’un espace d’entreposage sec doublé et de multiples aires de travail pour accueillir un grand nombre de bénévoles de façon simultanée. Le défi relié à ce projet est de réaliser le tout en minimisant les coûts tout en assurant le respect des standards de construction de Syscomax.

Pour un don à Moisson Laurentides, suivre ce lien. Pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 17 $ en denrées. 3,9 millions de kilogrammes de denrées sont ainsi distribués chaque année, soit l’équivalent de plus de 26 millions en valeur marchande. Grâce aux dons, 101 organismes de nourrir mensuellement 20 763 personnes, dont le tiers sont des enfants.