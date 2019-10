Ski et planche lors du Festi'hiver, c'est aujourd'hui au Centre de la Nature de Laval

À Terrebonne, il est possible de célébrer l’arrivée de l’hiver de façon hâtive dès aujourd'hui, au Centre de la Nature de Laval. L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) convie les familles à venir découvrir les joies de l'hiver en s’initiant au ski et à la planche à neige gratuitement, lors du Fest’hiver.

Une initiation gratuite pour les enfants de 5 à 8 ans

L’activité phare du Fest’hiver étonne quelque peu : depuis maintenant trois ans, une pente de ski sèche permet la pratique du ski alpin et de la planche à neige… sans neige ! « Cette surface synthétique installée de manière permanente au Centre de la Nature de Laval confirme l’important rôle de l'ASSQ qui vise à promouvoir les sports de glisse et les plaisirs de l’hiver auprès des familles québécoises. L’ASSQ initie plus de 50 000 personnes chaque année au ski et à la planche à neige avec ses différents programmes partout au Québec. Avec la pente de ski sèche et les initiations gratuites offertes aux enfants de 5 à 8 ans au Fest’hiver, l’intérêt pour les sports de glisse est initié chez les familles de Laval et du Grand-Montréal avant même la première neige » mentionne Josée Cusson, directrice communications et marketing de l’ASSQ.

De plus, les stations de ski Bromont, montagne d’expériences, Ski Garceau, Ski La Réserve, Groupe Plein Air Terrebonne et Sommet Saint-Sauveur seront sur place afin de présenter leurs programmes d’initiation en station. La Patrouille canadienne de ski sera présente ainsi que les athlètes de l’équipe du Québec de ski et de planche à neige, pour participer à la transmission de leur passion : les sports de glisse. De plus, diverses animations (maquillage et musique) feront du Fest’hiver un événement.

Le Fest'hiver, fait découvrir les joies de l'hiver!

Il se déroule aujourd'hui, de 10 h à 15 h au Centre de la Nature de Laval près du Chalet Nord (Voir sur le plan Google Maps) . Il est possible de stationner au P4, sur l'Avenue du Parc. L'événement est accessibles à tous.

Il est à noter que le Centre de la Nature de Laval tient au même moment ses activités d'Halloween: une maison hantée sera présentée pour la clientèle d'adolescents et d'adultes. Toute la famille y trouvera son compte.