Des actions de lutte contre la pauvreté se multiplient à travers le Québec

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a souligné la 10e édition de la Semaine de la solidarité, qui se déroule actuellement jusqu'au 19 octobre.

Organisée autour de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, qui se tiendra le 17 octobre, la semaine représente une occasion parfaite d'encourager et de promouvoir les initiatives qui font du Québec une société plus inclusive, solidaire et marquée par la justice sociale.

Partout au Québec, de nombreux acteurs contribuent déjà à sensibiliser la population aux difficultés vécues par les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Il est essentiel de reconnaître leur travail, puisqu'ils luttent contre les préjugés en mettant en lumière le potentiel des personnes dans le besoin. Des exemples d'initiatives et des témoignages sont d'ailleurs présentés sur le site de la Semaine de la solidarité 2019 dans le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Jean Boulet s'est par ailleurs exprimé à ce sujet:

« La lutte contre la pauvreté et les préjugés à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité est l'affaire de tous. C'est par des gestes concrets de solidarité qu'elle se traduit, et je vous encourage à vous impliquer dans votre milieu. À cet égard, votre gouvernement a à cœur le bien-être de l'ensemble de la population, notamment en soutenant financièrement plusieurs organismes communautaires, entre autres des organismes dont la mission concerne la défense des droits. Nous sommes donc en action pour favoriser la justice sociale et nous continuerons de l'être. »

Plusieurs actions solidaires se déroulent à travers le Québec, parmi lesquelles: la Campagne d’Entraide , du 7 au 25 octobre; l'activité Activité « Prends ma place pour une journée », le 17 octobre; ou encore la Campagne « Les Banques alimentaires du Québec et les producteurs agricoles luttent ensemble contre la faim » pour n'en citer que quelques unes.

Pour en savoir davantage sur les actions, consulter le site du Gouvernement.