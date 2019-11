De nouveaux équipements mis en place pour les aînés au parc Damase-Juteau

La Ville de Sainte-Thérèse a inauguré de nouveaux équipements plus particulièrement destinés aux aînés thérésiens au parc Damase-Juteau. Des travaux majeurs ont transformé ce parc en un lieu intergénérationnel et s’inscrivent dans l’esprit de la Politique intégrée de la famille et des aînés (PIFA) de la Ville.

Toutes les conditions sont dorénavant réunies pour en faire un endroit qui favorise la création de liens et les échanges entre la jeunesse et la sagesse. « Nous sommes fiers d’avoir créé un milieu de vie rassembleur et propice à accueillir des activités pour les citoyens de tous les âges. Par ce projet, nous voulions entre autres faciliter la socialisation et ainsi contribuer à briser l’isolement trop souvent présent chez nos aînés. Ce parc deviendra également un lieu de partage de connaissances entre les générations. Cette demande avait été maintes fois exprimée lors des consultations réalisées dans la démarche d’élaboration de la PIFA », a souligné Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Une balançoire avec plate-forme peut accueillir un fauteuil roulant

Déjà doté de jeux d’eau, d’un jardin communautaire et de modules de jeux, le parc Damase-Juteau se voit grandement bonifié grâce aux nouveaux équipements installés.

Ces derniers comprennent deux allées de pétanque, une fontaine d’eau permettant de s’abreuver et de remplir une bouteille, un brumisateur, une table de ping-pong en béton, une balançoire avec plate-forme pouvant accueillir un fauteuil roulant. Une table de pique-nique en béton sur laquelle est imprimé un damier pour jouer aux échecs et aux dames a aussi été installée. Elle se trouve d’ailleurs sous un abri nouvellement érigé. Finalement, les surfaces et les sentiers ont été conçus pour permettre la circulation des fauteuils roulants et plusieurs arbres ont été plantés.

Une démarche appuyée par les organismes thérésiens

Afin d’obtenir le financement adéquat pour de tels travaux, une demande de subvention a été déposée au printemps 2019 auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalités (PRIMADA). Cette démarche a pu se concrétiser notamment grâce à l’appui d’organismes locaux, dont le Cercle de Fermières Sainte-Thérèse, le Jardin Urbain et les Joyeux Aînés Thérésiens.

« La population thérésienne et les organismes locaux seront invités à une fête intergénérationnelle organisée l’été prochain afin de célébrer dans un contexte ludique! D’ici là, profitez de l’automne pour découvrir tout ce que le parc Damase-Juteau a à offrir! », a conclu la mairesse.