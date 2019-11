Sainte-Thérèse sollicite l’appui de la population pour le projet de l'Aréna

Les Thérésiennes et les Thérésiens sont invités à signer une pétition en ligne pour démontrer leur appui à la construction d’un nouvel aréna. La Ville a besoin du soutien des citoyens pour répondre efficacement à l’un des critères de la nouvelle demande de subvention gouvernementale qui sera déposée d’ici la fin de l’année 2019 concernant la réalisation de ce projet.

La pétition est accessible via le site Web de la Ville. Les citoyens de Sainte-Thérèse ont jusqu’au 15 décembre pour la signer. « J’invite toute la population à signer notre pétition! C’est un moyen simple et rapide de démontrer notre soutien à ce projet rassembleur. Ensemble, faisons une différence positive dans notre communauté et ramenons un aréna à Sainte-Thérèse », a déclaré la mairesse de Sainte- Thérèse, Sylvie Surprenant.

L’aréna du Collège Lionel-Groulx (CLG) a dû être démoli pour des raisons de sécurité à l’automne 2018. Depuis la nouvelle de cette démolition, la Ville de Sainte-Thérèse a reçu des demandes de la population de reconstruire un aréna à une glace, sur le terrain où était situé celui du CLG.

Besoin d'aide gouvernementale

Différents scénarios ont été envisagés dans ce dossier. Le plus réaliste étant d’obtenir une subvention des gouvernements provincial et fédéral afin de ne pas alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Ainsi, avant la fin de l’année 2019, la Ville déposera une nouvelle demande de subvention auprès du gouvernement provincial, permettant de financer la majorité des coûts de construction d’un nouvel aréna à l’emplacement exact de l’ancien.

Le CLG est d’ailleurs en accord pour permettre cette construction via un bail de longue durée. «Invitez vos concitoyens à signer la pétition en ligne et aidez-nous à obtenir la subvention gouvernementale qui nous permettra de construire un nouvel aréna à Sainte-Thérèse », a renchéri la mairesse.