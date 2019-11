CISSS des Laurentides: des postes taillés sur mesure

Une entente a été signée entre le syndicat FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides et l’employeur CISSS des Laurentides, pour toutes les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui y travaillent, ainsi que les futurs travailleurs.

La volonté des parties d’éliminer l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante et de limiter le recours au temps supplémentaire ainsi que de favoriser l’attraction et la rétention du personnel était un défi de taille pour le syndicat et l’employeur.

À cela s'ajoute la volonté des parties de stabiliser l’ensemble des équipes soignantes et de voir à ce que tous les centres d’activités s’auto-suffisent en personnel, tout en favorisant la présence au travail.

Un poste taillé sur mesure

Pour la première fois au Québec, toutes les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui viendront se faire embaucher au CISSS des Laurentides choisiront elles-mêmes le nombre de jours de travail qu’elles désirent. Par exemple, une personne souhaite un poste de tant de jours par deux semaines, le poste est créé selon les jours désirés.

Quatre fois par an, des centaines de postes sont affichés. Si une personne postule sur un poste de quatre jours pour deux semaines elle l’obtient et son poste est modifié selon son désir. L’inverse est vrai, si une personne postule sur un poste de huit jours pour deux semaines semaines pour des raisons familiales, personnelles ni même sans raison, elle peut modifier le poste en désignant sept, six, cinq ou quatre jours.

Des journées libérées pour des temps complets

Il y a des journées qui se libèrent dû aux choix personnels des salariées et cela rend des journées disponibles et bien ces journées seront offertes à celles et ceux qui désirent devenir à temps complet.

Toutes les salariées à temps partiel présentement à l’emploi du CISSS des Laurentides qui ne se sont pas fait offrir une augmentation de leur nombre de jour, se le feront offrir et selon leur volonté, leur poste sera modifiée selon leur demande pour devenir un poste jusqu’à 8 jours/2 semaines.