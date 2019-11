Le collège Lionel-Groulx lance son orchestre symphonique

Le collège Lionel-Groulx a récemment procédé au lancement de son tout nouveau projet musical, l’Orchestre symphonique Lionel-Groulx Rive-Nord.

Se voulant rassembleur auprès notamment des jeunes de la banlieue nord, l’orchestre, composé d’une trentaine de musiciens et dirigé par le professeur Dave Pilon, a profité de l’occasion pour afficher ses couleurs en présentant avec panache la pièce du compositeur russe, Sergei Prokofiev, avant d’en faire une interprétation dynamique et puissante, laissant présager un bel avenir à cet ensemble.

« Ce projet est important pour notre collège puisqu’il permet d’insérer un parcours de continuité du primaire au collégial en musique. Cela vient favoriser la réussite de nos étudiantes et étudiants et leur engagement dans des activités se déroulant autour de l’enseignement tout en étant conséquent avec notre mission », souligne Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège.

Créé à l’automne 2019 grâce à l’appui financier de la Fondation du collège Lionel-Groulx, l’Orchestre symphonique Lionel-Groulx Rive-Nord est formé de tous les étudiants actuels et déjà diplômés des programmes de musique du collège.

Ceux qui sont inscrits à un programme d’études différent peuvent également en faire partie et faire reconnaître cet engagement musical dans leur cheminement scolaire. Sont aussi les bienvenus tous les étudiants de la Rive-Nord de Montréal ayant une formation musicale et ayant terminé leurs études secondaires.

Un premier concert le 19 décembre

L’orchestre offrira au minimum deux concerts par année, avec ou sans chœur, et sectionnelles par les professeurs d’instrument et autres professeurs invités. Les organismes et entreprises de la région pourront également compter sur l’ensemble pour animer divers événements artistiques.

D’ici là, le grand public pourra faire la connaissance de l’orchestre lors de son tout premier grand concert, alors qu’il sera accompagné du chœur du collège, au Théâtre Lionel-Groulx, le jeudi 19 décembre, à 20 heures.

Par ailleurs, l’orchestre est toujours à la recherche de candidatures, surtout d’instrumentistes à cordes. Les répétitions se déroulent les mardis, à 18 h 30, à la salle M-001 du collège.