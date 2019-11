Collecte à Terrebonne et Repentigny : l'entreprise Keolis organise un "Père Noël express"

Le 20 novembre dernier, l'entreprise de transport Keolis Canada a enclenché le déploiement de la troisième édition de son opération du Père Noël Express : une grande collecte de jouets neufs ou usagés, en très bon état, et de denrées alimentaires non périssables dans plusieurs villes du Québec.

Jusqu’au 19 décembre, l’entreprise lance ainsi un appel aux dons au profit de trois associations qui soutiennent les familles des collectivités où opérent les services de transport.

Plusieurs points de collecte ont été mis en place dans les villes participantes : Montréal, Repentigny, Terrebonne, Québec et Rimouski. Des boites de collecte de dons ont été disposées au sein des gares, des arrêts et terminus du réseau Orléans Express. D’autres points de collecte ont été installés dans des écoles et des entreprises partenaires de l’opération Père Noël Express.

Des points de collecte aux trois associations

Du 10 au 19 décembre, l’autocar du Père Noël Express – un autocar de la flotte de véhicules de l'entreprise – spécialement décoré aux couleurs des fêtes, ira chercher les dons dans les différents points de collecte pour les déposer auprès des trois associations partenaires de la collecte.

Ainsi, l’Association des pompiers de Montréal recevra les dons de jouets et de denrées alimentaires de la grande région de Montréal, le service incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon ceux de la grande région de Québec et l’organisme Moisson Rimouski-Neigette, les dons de Rimouski et de l’Est-du- Québec.

Toutes les équipes de Keolis au Québec sont mobilisées pour mettre en place cette grande collecte

avec la volonté de donner au suivant. Des boîtes de collecte ont ainsi été également disposées dans nos différents bureaux et sites d’opération. Les employés seront également invités à charger les dons dans les soutes de l’autocar du Père Noël le jour de la récolte.

Tous les détails sur l’opération du Père Noël Express sont disponibles, notamment les points de collecte.