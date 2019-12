Ouverture de sept cliniques d’hiver dans Lanaudière, dont deux à Terrebonne

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière annonce l’ouverture de sept cliniques d’hiver situées dans les MRC de Joliette, de Matawinie, de L’Assomption et de Les Moulins. Ces dernières ouvriront de façon graduelle et selon un horaire variable.

Les cliniques suivantes seront donc accessibles sur rendez-vous à la population présentant des symptômes de grippe, de gastro-entérite ou d’autres infections hivernales qui nécessitent une consultation médicale :

GMF de Joliette (Clinique médicale Lanaudière) - Accessible dès maintenant au 222, rue Bernard, Saint-Charles-Borromée.

GMF Saint-Donat (CLSC de Saint-Donat)- Accessible dès maintenant au 377, rue du Foyer, Saint-Donat.

GMF de L'Assomption (Clinique médicale de L'Assomption) - Accessible dès maintenant au 814, boulevard de L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption.

GMF Le Gardeurois - Accessible à compter du 18 décembre au 155, boulevard Lacombe, suite 150, Repentigny.

GMF des Affluents - Accessible à compter du 21 décembre au 333, boulevard Brien, bureau 7, Repentigny.

GMF Polyclinique médicale Pierre-Le Gardeur - Accessible à compter du 24 décembre au 1000, montée des Pionniers, bureau 300, Terrebonne.

GMF Vivacité (Clinique médicale Vivacité) - Accessible à compter du 4 janvier au 1419, boulevard Grande Allée, bureau 200, Terrebonne.

Les heures d’ouverture et les modalités de prise de rendez-vous de ces cliniques d’hiver sont disponibles sous ce lien.