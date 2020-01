Stations de ski : malgré des températures douces, un bel achalandage

Les stations de ski du Québec sont satisfaites de l’achalandage connu dans les deux dernières semaines, certaines qualifiant même d’excellentes les Fêtes 2019-2020, même si dame Nature a donné quelques frissons à plusieurs pour le début du congé des Fêtes.

Le long congé représentait près de 20 % de l’achalandage en station en 2018-2019 avec plus d'un million de visites enregistrées durant ces deux semaines de réjouissances. Il faut rappeler que cette période engendre des retombées touristiques importantes pour les entreprises du secteur de l’hébergement, de la restauration et du commerce au détail. De plus, le résultat des Fêtes est souvent le prélude au bilan global de la saison, compte tenu du nombre de visites enregistrées et du fait qu’elle donne le coup d’envoi à la saison hivernale.

Températures douces et manque de neige mais un nouvel an blanc

Parmi les faits saillants de cette année, les stations de ski notent que la première semaine du long congé a connu des températures douces et des journées ensoleillées, une météo parfaite pour l’initiation des jeunes enfants et des familles.

Le manque de neige s’est toutefois fait sentir chez les stations de ski qui offrent de la neige 100 % naturelle, étant forcées de retarder l’ouverture de leur station. Toutefois, les stations équipées de canons à neige ont pu compenser l’absence de précipitations naturelles grâce aux températures froides de novembre et décembre, permettant ainsi d’offrir des conditions de glisse de grande qualité.

La bordée de neige du 30 et 31 décembre aura convaincu les skieurs et planchistes de se précipiter sur les pentes. Les amateurs de sports de glisse ont été nombreux à profiter de la générosité de dame Nature partout au Québec, cette tempête de neige ayant fait sortir les gens chez qui le gazon était toujours vert. En ce sens, la journée du 2 janvier a été la journée la plus achalandée des Fêtes dans plusieurs stations de ski, alors que d’autres inscrivent un record de visites le 4 janvier.

« Globalement, la neige tombée à la fin de décembre aura été un beau cadeau pour le Nouvel An 2020 » a affirmé Josée Cusson, directrice communications et marketing de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ). « C’est de bon augure pour les mois de janvier et février, qui représentent plus de 37 % des visites de l’année. L’hiver n’en est qu’à ses débuts, et la saison de ski aussi ! Les plus belles journées d’hiver sont à venir, il n’en tient qu’aux Québécois d’en profiter pleinement à la station de ski », a-t-elle conclu.