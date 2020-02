Lancement de la nouvelle plateforme Voilà! Rosemère

La Ville de Rosemère a dévoilé sa toute nouvelle plateforme numérique, Voilà! Rosemère. Simple d’utilisation et sécuritaire, cette application mobile, également disponible en portail sur ordinateur, permet de centraliser toute l’information du citoyen à un seul et même endroit.

Le principe est simple : le citoyen télécharge l’application sur son téléphone intelligent ou sa tablette et crée son profil d’utilisateur en indiquant son adresse. Il pourra par la suite sélectionner les informations et notifications qu’il souhaite recevoir en identifiant ses préférences dans son profil.

Par exemple, le citoyen pourra choisir de recevoir des notifications de situations d’urgence, des rappels pour les différentes collectes, consulter le calendrier des activités qui l’intéressent et recevoir toutes les nouvelles municipales. De plus, cette application lui permettra de visualiser son compte de taxes, effectuer des demandes de permis en ligne et signaler des problèmes non urgents à sa ville, tel qu’un nid-de-poule ou un lampadaire brisé. Enfin, ce dernier aura l’occasion de répondre à des sondages diffusés par la Ville afin de s’exprimer sur différents sujets qui l’interpelle.

Voilà! Rosemère au Carnaval demain

D’ailleurs, dès demain (8 février) lors du traditionnel Carnaval de la Ville, une équipe d’ambassadeurs de Voilà! Rosemère seront sur place afin de faire connaître ce nouvel outil aux citoyens. Ils pourront même les aider, sur place, à créer leur profil et à naviguer dans l’application pour leur présenter les principales fonctionnalités.

« En plus de réunir toutes les informations au même endroit, la plateforme permet au citoyen de personnaliser l’information qu’il souhaite recevoir, précise le maire de Rosemère, Eric Westram. En choisissant l’option des notifications, l’information se rendra directement à lui, en un seul clic. Non seulement Voilà! Rosemère permet une plus grande accessibilité à l’information, elle contribue également à réduire notre empreinte écologique de par sa nature entièrement numérique ». Le maire a ajouté qu'une rencontre est possible lors du Carnaval de ce samedi 8 février avec l'équipe d’ambassadeurs .

Une activité de formation et de présentation de Voilà! Rosemère sera offerte également lors du déjeuner du maire du 15 mars prochain pour les citoyens qui n’auraient pu se présenter au carnaval. De plus, les citoyens peuvent communiquer avec la Ville au 450 621-3500, poste 1219 ou à [email protected] pour toute demande de soutien en lien avec cette plateforme.