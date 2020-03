Une bénévole impliquée de Rivière-Rouge remporte le Prix de bénévolat Dollard-Morin

Loisirs Laurentides annonce la nomination de Martine Blouin, au titre de lauréate régionale 2020 du Prix de bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin remis annuellement par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Résidante de Rivière-Rouge, Martine Blouin est impliquée bénévolement au sein d'organisations sportives à Rivière-Rouge depuis 35 ans. Depuis son arrivée dans cette petite ville des Hautes-Laurentides au début des années 80, elle s’est impliquée dans le domaine qui la passionnait le plus: le sport . Il y a eu le soccer, le hockey mineur, le hockey féminin, le hockey mixte et puis le curling.

C'est son désir de faire bouger les gens qui l’a mené à s’investir dans sa communauté. Que ce soit auprès des enfants, des adultes, des femmes et des personnes atteintes de déficience intellectuelle, l'apport bénévole de cette dame transcende les barrières de l'âge, de genre, de structure, d'inclusion sociale et traverse le temps depuis plus de trois décennies.

La force de Mme Blouin réside dans sa capacité de rassembler les gens, de promouvoir l'activité physique

peu importe l'âge et de rendre le sport accessible à tous. Cette retraitée de l'enseignement a travaillé toute sa carrière avec des personnes atteintes de maladie mentale et de déficience intellectuelle.

Sa passion pour le sport l’a conduite, dans un premier temps, à entraîner une équipe de hockey cosom. Depuis 18 ans, elle entraîne une équipe de curling dont la plus récente mouture s’est mérité la médaille d’or aux Olympiques spéciaux en 2018. Cette équipe de curling dont les membres sont tous atteints de déficience intellectuelle a représenté la province de Québec aux Jeux Olympiques spéciaux de Thunder Bay en février 2020.

« Pour sa passion, son dévouement et sa contribution au développement du sport dans notre région, particulièrement auprès des personnes atteintes de déficience intellectuelle, le conseil d’administration de Loisirs Laurentides est heureux cette année d’honorer madame Martine Blouin en lui décernant le titre de lauréate régionale 2020 du Prix de bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin pour la région des Laurentides », a déclaré le président de Loisirs Laurentides, M. Michael Leduc.

Il est à noter que madame Blouin recevra cette distinction des mains de la Ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine , Isabelle Charest, lors d’une cérémonie spéciale qui devrait se dérouler au Salon Rouge de l’Assemblée nationale du Québec, le vendredi 29 mai 2020.

Une soirée en son honneur aura lieu à Rivière-Rouge en mai prochain ou à une date ultérieure si la situation du coronavirus – Covid 19 qui prévaut présentement le permet.