Les députés des Laurentides supportent et encouragent les organismes de sécurité alimentaire

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), les députés de Laurentides–Labelle, de Mirabel, de Rivière-du-Nord, de Rivière-des-Mille-Îles et de Thérèse-De Blainville, s’unissent et offrent leur support aux organismes liés à la sécurité alimentaire.

Les députés du Bloc Québécois des Laurentides répondent ainsi à l’appel du gouvernement du

Québec qui a invité la population à se mobiliser pour soutenir ces organisations.

« Nous le savons, dans une situation économique difficile, les organismes de sécurité alimentaire permettent à plusieurs de nos familles d’avoir chaque jour quelque chose à mettre dans leurs assiettes. Les pertes d’emploi se multiplient et les demandes d’aide alimentaire sont nombreuses. Nous nous devons de les supporter » déclare Rhéal Fortin, député de Rivière-du-Nord.

Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle, ajoute : « Il est urgent que ces organisations puissent poursuivre leur mission pour aider les gens en situation difficile. Il faut permettre aux Québécoises et Québécois de reprendre leur souffle, en apportant notre contribution, qu’il soit de Saint-Jérôme ou de Rivière-Rouge. »

Les députés invitent aussi les gens de la circonscription qui peuvent le faire, c’est-à-dire les personnes n’ayant pas de symptômes, qui ont moins de 70 ans et qui ont du temps, à s’impliquer bénévolement pour soutenir les organismes communautaires de la région, tout en respectant les consignes de protection et d’hygiène.

« Une situation exceptionnelle appelle à des gestes exceptionnels. Je souhaite que notre appel soit entendu et contribue à permettre aux organismes qui œuvrent pour la sécurité alimentaire dans les Laurentides de poursuivre leur mission et d’aider le plus de personnes possibles », insiste Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles.

Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, conclut : « C’est important de faire preuve d’une grande solidarité quand on traverse une tempête et les Québécoises et les Québécois savent le faire et le font avec beaucoup de générosité! Vous pouvez donc compter sur nous. L’équipe du Bloc Québécois des Laurentides continuera d’apporter son soutien à celles et ceux qui en ont besoin ».

Rappelons qu’un portail Web d’inscriptions http://jebenevole.ca a été mis en place par le gouvernement du Québec.