La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines met en place trois importantes mesures de soutien communautaire

Faisant face à une situation sans précédent, qui touche toutes les Anneplainoises et tous les Anneplainois, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a mis en place trois importantes mesures de soutien communautaire permettant aux familles dans le besoin, aux personnes âgées de 70 ans et plus et à tous les citoyens, d’être soutenus dans cette situation.

Service de livraison pour les personnes de 70 ans et +

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines met en place une ligne téléphonique pour soutenir les personnes de 70 ans et plus. L’équipe de la Ville sera à leur disposition pour effectuer de la livraison de produits alimentaires et de pharmacie durant cette période difficile de confinement.

Les personnes de 70 ans et plus peuvent donc communiquer à ce numéro pour nous faire connaitre leurs besoins au niveau alimentaire et pharmaceutique (à l’exception des médicaments) : 450-478-4337 poste 4003. Le service ainsi que la ligne téléphonique seront en service dès 13h00 aujourd’hui, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Opération cartes-cadeaux

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et ses précieux partenaires, la Maison des Jeunes, la Maison de la famille SADP, le CISSS des Laurentides, les Chevaliers de Colomb, le Centre d’aide et de référence (CAR), Dépannage alimentaire et Lucie Lecours, députée de Les Plaines mettent en place un réseau de soutien financier pour les familles anneplainoises en situation de perte d’emploi et de précarité, afin de couvrir la période de flottement avant l’arrivée de l’aide financière gouvernementale prévue le 6 avril.

La table de concertation invite les citoyens et entreprises qui en ont les moyens à, d’une part, soutenir les familles dans le besoin, et d’autre part, encourager nos commerçants locaux en achetant des cartes-cadeaux pour assurer à tous les besoins de base. Les cartes-cadeaux peuvent varier entre 25$ et 50$ et doivent servir idéalement à répondre à des besoins essentiels (pharmacie et alimentation).

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, via son Fonds de la Classique du Maire, doublera chaque dollar remis aux familles, et ce jusqu’à concurrence de 5 000$. Par exemple, pour une carte-cadeau de 50$, la Classique offrira elle aussi une carte-cadeau de 50$.

Les cartes-cadeaux doivent être envoyées à la Maison de la Famille, qui coordonnera les besoins de la population : Maison de la Famille SADP, A/S de France Lachance, 238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0. 450 478-6537 | www.maisondelafamillesadp.com | [email protected]

Ligne de solidarité pour répondre aux besoins des citoyens

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines met en place une ligne de solidarité afin de créer un guichet unique pour répondre aux différentes préoccupations des Anneplainoises et des Anneplainois.

L’équipe de la Ville est disponible pour guider les citoyens vers la bonne ressource et trouver avec eux, des solutions à leur problématique. En partenariat avec des travailleurs de rue de Sainte-Anne-des-Plaines, un suivi sera assuré auprès des citoyens dans les jours suivant leur appel afin de s’assurer que la situation a bel et bien été prise en charge.

Ce guichet unique est un point de chute pour les défis de toutes sortes que les citoyens peuvent devoir affronter : famille, anxiété, enfants, conjoint, finance, aide alimentaire, adolescence, sécurité, inquiétudes, isolement, peur, éducation, etc. Les citoyens peuvent composer le 450 478-4337 poste 4002, sur les heures d’ouverture habituelles de l’hôtel de ville.