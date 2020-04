Relais pour la vie: la SCC annule tous les événements prévus jusqu’à la fin de l’été

En tenant compte de la situation difficile au Québec actuellement, la Société canadienne du cancer a pris la décision d’annuler tous les Relais pour la vie, activités phares de financement, prévus d’ici la fin de l’été. Cela inclut donc ceux qui devaient se tenir en mai à Pincourt et en juin à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield.

« La crise sanitaire engendrée par la COVID-19 a de profondes répercussions sur les communautés du Canada et du monde entier. Dans le but de respecter les consignes de distanciation sociale et de protéger le bien-être et la sécurité des personnes touchées par le cancer, des participants au Relais, de nos donateurs, de nos bénévoles, des artistes et de nos employés, la Société canadienne du cancer (SCC) a dû prendre cette décision difficile », indique l’organisme par courriel.

Dans les prochaines semaines, des détails suivront quant aux nouveaux moyens de soutenir la SCC. D'ici là, et en tout temps, on peut le faire en ligne sur le site relaispourlavie.ca.