COVID-19: La région des Laurentides enregistre 69 nouveaux cas

Selon les données dévoilées par le CISSS des Laurentides hier soir, cette région abrite maintenant 1 941 personnes qui combattent la COVID-19, ce qui fait 69 nouveaux cas par rapport à hier. De ce nombre, 141 personnes sont hospitalisées (+8)* dont 24 aux soins intensifs. Malheureusement, 71 décès sont liés au virus. Alors que le Québec comptait 38 468 cas ce lundi 11 mai au soir, la région des Laurentides est la 5e région la plus touchée.

La MRC de Thérèse-de-Blainville figure toujours au sommet de ce sombre classement, avec 729 cas (+16)* d'infection.

Voici le nombre de cas confirmé par MRC dans la région des Laurentides, hier soir:

MRC de Thérèse-De Blainville: 729 cas (+16);

MRC de la Rivière-du-Nord: 417 cas (+18);

MRC de Deux-Montagnes: 350 cas (+10);

Ville de Mirabel : 169 cas (+3);

MRC des Laurentides: 104 cas (+13);

MRC des Pays-d'en-Haut: 122 cas (+9);

MRC d'Argenteuil: 36 cas (+2) ;

MRC d'Antoine-Labelle : 14 cas.

Pour consulter le nombre de cas répartis par municipalités.

Situation dans les résidences pour aînés

Le CHSLD de Saint-Jérôme compte toujours 19 résidents et 16 employés confirmés positifs, tandis que le Pavillon Philippe-Lapointe recense 20 (+2) résidents et 26 employés (-1) et celui de Lucien G. Rolland, enregistre 14 résidents touchés et 16 employés.

La RPA Manoir Joie de Vivre compte 35 résidents déjà infectés et un cas de plus chex les employés, soit 10 confirmés. Le Manoir Ange-Marie compte 16 résidents atteints et trois employés quand la Maison Wilfrid-Grignon atteint les 41 (+3) résidents et 18 (+4) employés infectés.

* Les chiffres indiquées entre parenthèses correspondent au nombre de cas en plus par rapport à lundi 11 mai.