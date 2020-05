14 000 tests par jour au Québec depuis jeudi dernier

Depuis quelques semaines, le gouvernement du Québec martèle qu’il souhaite tester 14 000 personnes par jour. C’est maintenant chose faite depuis jeudi dernier selon ce qu’a affirmé le premier ministre, François Legault lors de son point de presse quotidien.

« Nous avons atteint notre objectif de tester 14 000 personnes par jour jeudi et vendredi dernier. On a même dépassé ce chiffre avec près de 15 000 effectués lors de ces journées. Éventuellement, nous aimerions atteindre 20 000, mais pour cela il faut avoir des gens à tester », a précisé M. Legault.

Selon le plus récent bilan du jour, on compte 85 nouveaux décès pour un total de 4069 depuis le début de la crise. Mais 42 d’entre eux remontent à plus de sept jours, à Laval, et ils viennent d’être confirmés comme étant liés à la COVID-19.

Au total, on enregistre 47 947 cas confirmés au Québec à ce jour, dont 14 600 sont considérés comme guéris. De ce nombre 1423 sont hospitalisés et 179 reposent aux soins intensifs.