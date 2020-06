Grands travaux de la rue Turgeon à Ste-Thérèse : la 2e étape débute

Ce lundi 1er juin, la Ville de Sainte-Thérèse entame la deuxième étape des travaux de la rue Turgeon pour l’année 2020. Le nouvel échéancier de ce projet majeur est prévu de façon à en accélérer la réalisation et à rattraper le retard causé par l’arrêt des travaux dû à la COVID-19.

Ce changement d’étape impliquera la fermeture de la rue Turgeon entre la voie ferrée et la rue Joseph-Hamelin. Le nouveau détour se fera via le boulevard du Curé-Labelle et sera effectif jusqu’à la fin des travaux civils au mois de novembre prochain. La carte des détours peut être consultée au www.rueturgeon.ca.

Modification du circuit habituel de certains autobus

Les travaux qui seront effectués au cours des prochaines semaines incluent notamment le remplacement des conduites d’égout et d’aqueduc, la construction du nouveau réseau d’enfouissement des fils électriques et le remplacement des infrastructures sous le chemin de fer.

À noter que les trains de banlieue opérés par Exo continueront de passer selon leur horaire habituel. Toutefois, plusieurs lignes d’autobus ont modifié leurs circuits et ont de nouveaux quais d'embarquement et de débarquement temporaires sur la rue des Pianos. Pour connaitre les modifications aux circuits d’autobus, consulter le site Web d’exo.

Tout au long des travaux, les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements à l’avance, à respecter la signalisation en place et à faire preuve de prudence. Les commerces du village demeurent accessibles durant les travaux.

Pour plus d’informations sur les grands travaux de la rue Turgeon, s'adresser au guichet unique par téléphone au 450 434-1440, poste 2800, ou par courriel au [email protected]