À Sainte-Thérèse, la Fête nationale vient directement aux citoyens

Les Thérésiennes et les Thérésiens pourront célébrer la Fête nationale du Québec, grâce à des initiatives organisées par la Ville de Sainte-Thérèse.

Malgré le contexte exceptionnel entourant la COVID-19, petits et grands sont invités à prendre part aux festivités, tout en respectant les consignes de distanciation physique. Le tout est gratuit.

« Puisqu’il est impossible de tenir des rassemblements et de convier les citoyens à une grande fête comme à l’habitude, les festivités viendront à eux cette année! Avec les prestations musicales et à l’animation qui leur seront offertes, ceux-ci auront la chance de festoyer sans quitter leur domicile! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Voter pour sa chanson préférée

Du 8 au 15 juin, la population est invitée à se rendre sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse afin de voter pour sa chanson favorite parmi ces incontournables du répertoire franco-québécois :

- "J’entends frapper", de Michel Pagliaro;

- "Julie", Les Colocs;

- "Illégale", de Marjo;

- "La danse à St-Dilon", de Gilles Vigneault.

Le 24 juin, l’auteure-compositrice-interprète Gabriella interprétera la chanson ayant cumulé le plus de votes via une vidéo diffusée sur la page Facebook de la Ville. Une façon de souligner la Fête nationale en restant chez soi et de (re)découvrir des classiques de la musique québécoise.

Défilé de la Fête nationale dans les rues

Le 24 juin, dès 15 h, des artistes à bord de trois camions à plate-forme sillonneront des rues de Sainte-Thérèse pour offrir des prestations musicales hautes en couleur, mettant en vedette des chansons québécoises et folkloriques.

Ce type d’événement est une première à Sainte-Thérèse. Les citoyens qui recevront la visite du défilé sont encouragés à sortir sur leur balcon ou sur leur terrain pour profiter du spectacle. Ceux-ci sont également invités à décorer leur résidence et à s’habiller aux couleurs de la Fête nationale pour faire partie de la fête.

Une carte sera mise en ligne prochainement au www.sainte-therese.ca, illustrant les trois parcours et l’heure approximative à laquelle les camions se déplaceront sur les rues.

D’ici là, voici les parcours et les artistes prévus lors du défilé :

Parcours 1

Artiste : Les Veuves Joyeuses, un duo dynamique offrant une bonne dose de joie de vivre. Un spectacle entraînant qui promet de vous faire taper du pied.

Animation ambulante :

Monsieur Gazon

Trajet :

Rue Saint-Louis

Boul. des Mille-Îles

Boul. du Coteau

Rue Saint-Charles

Ch. de la Côte-Saint-Louis

Parcours 2

Artiste : Steve Provost. L’artiste nous transporte dans son univers parallèle où les contes et les légendes font écho à nos

racines collectives. La fête sera au rendez-vous!

Animation ambulante :

Gabraël

Trajet :

Rue Blainville Ouest

Rue Blainville Est

Boul. René-A.-Robert

Boul. du Domaine

Boul. du Séminaire

Rue du Chanoine-Lionel-

Groulx

Parcours 3

Artiste : Les Jacks. Ces jeunes bons vivants revisiteront des classiques, pour vous offrir une prestation authentique et désinvolte. Ambiance estivale assurée.

Animation ambulante : Le Tandem à vélo

Trajet :

Rue Blanchard

Rue Napoléon

Rue A. Guindon

Rue Sicard

Rue Charbonneau

Rue Napoléon

Rue Jasmin

Boul. Desjardins Ouest

Rue Blanchard

Rue Napoléon

Boul. Bélisle

Rue Saint-Jacques Ouest

Rue Saint-Jacques Est

Rue Robillard

Rue Vaudry

Boul. Desjardins Est

Rue Saint-Jacques Est

Rue Saint-Philippe

Rue Saint-Jacques Ouest

Boul. Bélisle

Boul. Desjardins Ouest

Rue Leroux

Rue Napoléon

Pour rappel, afin d’éviter les rassemblements et la propagation de la COVID-19, la Ville de Sainte-Thérèse avait dû annuler avec regret l’ensemble de ses activités et événements prévus jusqu'au 31 août.

Qu’à cela ne tienne, la Ville a prévu des initiatives permettant cette année de souligner différemment la fête des Québécois. Détails au www.sainte-therese.ca.