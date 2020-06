Rosemère rend de nouveau accessible ses modules de jeux et ses jeux d’eau

Dans le cadre de son déconfinement graduel, la Ville de Rosemère rend de nouveau accessible aux enfants ses modules de jeux et ses jeux d’eau, à compter de ce vendredi 5 juin.

Dans cette optique, la Ville demande aux citoyens de continuer à faire preuve de vigilance et les incite à respecter les consignes de distanciation sociale de deux mètres, de porter un couvre-visage dans la mesure du possible et d’apporter du gel antiseptique pour les mains dans les modules de jeux.

À cet égard, des affiches aide-mémoire sur ces recommandations seront visibles dans chaque aire de jeux.

« Nous sommes ravis d’ouvrir de nouveau nos modules de jeux et nos jeux d’eau aux jeunes. Après plusieurs semaines de confinement, ils ont besoin de bouger et de s’amuser ! Nous avons à cœur la santé de nos citoyens et c’est pourquoi nous demandons aux parents de continuer à sensibiliser leurs enfants afin qu’ils respectent bien les directives émises par la santé publique pour minimiser les risques de propagation du virus », a soutenu le maire de Rosemère Eric Westram.

Par ailleurs, comme prévu dans son calendrier, la piscine municipale devrait ouvrir aux citoyens le 20 juin prochain. Toutefois, aucun cours de natation ne sera donné. Un ratio du nombre de baigneurs sera appliqué. Un système de réservation à l’heure, comme la réservation du tennis, sera en place.

Changement au système de fréquentation du skatepark

Afin de faciliter l’accès au skatepark, la Ville a pris la décision qu’à compter de samedi matin, le système de réservation en ligne du skatepark ne sera plus utilisé. Le surveillant sur place s’assurera d’un maximum de 10 jeunes dans le skatepark.

Advenant le cas que plus de 10 personnes se présentent, un système de rotation aux 20 minutes s’appliquera.

Rappelons également que depuis le 20 mai, les terrains de tennis et de pickleball pour les pratiques en jeu simple et le sentier du marais Bouthilier sont rouverts aux citoyens.

Taux d’intérêt à 0% jusqu’au 1er septembre

En terminant, compte tenu des nombreux impacts financiers de la pandémie sur les revenus des Rosemèrois, la Ville a décidé que le taux d’intérêt sur les comptes de taxes impayés pour les citoyens et commerçants demeurera à 0% jusqu’au 1er septembre ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle résolution par le conseil municipal en ce sens.

Même si les bureaux administratifs sont ouverts, les citoyens sont invités à transmettre leur paiement par chèque (par la poste ou le déposer dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville) ou de façon électronique par l'entremise du site Internet de leur institution financière.