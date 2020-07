La piste cyclable interrégionale La Seigneurie des Plaines est ouverte

Les Villes de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville et Terrebonne ont annoncé la semaine dernière l’ouverture officielle du tout nouveau lien cyclable La Seigneurie des Plaines, un parcours de 21,5 km unissant les régions des Laurentides et de Lanaudière... Avis aux amateurs de cyclisme pour l'été !

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, étaient présents la semaine dernière pour souligner cette ouverture tant attendue aux côtés de Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Richard Perreault, maire de Blainville et préfet de la MRC Thérèse-De Blainville et Marc-André Plante, maire de Terrebonne.

La piste cyclable La Seigneurie des Plaines est un projet collectif s’inscrivant dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti de la région, au bénéfice des citoyens.

Une expérience singulière

Ce projet, qui a nécessité 20 mois de travaux, représente un investissement total de 11,8 M$. Les deux tiers de cette somme ont été financés à parts égales par la CMM et le gouvernement du Québec, tandis que l’autre tiers a été assumé par les Villes de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville et Terrebonne, au prorata du nombre de kilomètres.

Les mordus de villégiature et adeptes de randonnées cyclistes seront charmés par le paysage champêtre, boisé et patrimonial de La Seigneurie des Plaines. La piste déploie 21,5 km de réseau cyclable dont 6 km sur le territoire de Blainville, 2 km à Terrebonne et 13 km en sol anneplainois.

La Seigneurie des Plaines présente plusieurs attraits uniques. Elle parcourra le secteur de la grande tourbière à Blainville, surplombera la rivière Mascouche et le ruisseau La Corne et traversera la forêt du fief Sainte-Claire vers Terrebonne en plus de permettre l’accès aux circuits du patrimoine gourmand et bâti mis de l’avant par la MRC Thérèse-De Blainville.

« Recevoir chez nous aujourd’hui les partenaires engagés dans ce projet majeur qui permettra à des milliers de cyclistes de découvrir les richesses de nos territoires respectifs est un honneur sans commune mesure », a de son côté souligné Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.

Les maires de Blainville et Terrebonne, Richard Perreault et Marc-André Plante, ont d’ailleurs souligné qu’« il s’agit de la réalisation d’un projet qui s’inscrit dans une vision commune de développement durable, de la mise en valeur des richesses naturelles qui nous caractérisent et qui permet aux citoyens des trois villes, mais aussi de partout au Québec de parcourir en plein cœur de la nature, des sentiers cyclables d’une beauté exceptionnelle ».