Des Terrasses au Village pour célébrer l'été à Sainte-Thérèse

En collaboration avec le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), depuis ce week-end, la Ville de Sainte-Thérèse offre aux citoyens une terrasse à ciel ouvert sur la rue Blainville Ouest, jusqu'au 7 septembre. Les Terrasses du Village contribueront ainsi à éclairer l'été.

Pour ce faire, la partie de la rue Blainville Ouest comprise entre La Prohibition Bar à bière (32, rue Blainville O) et la rue Turgeon/Saint-Louis sera fermée à la circulation automobile du 7 juillet au 8 septembre 2020, pour permettre le montage et démontage du site.

Cette grande terrasse est aménagée et près de 30 tables et des parasols colorés sont disposés sur des carrés peinturés vert gazon à même le sol.

Pour agrémenter le tout, un éclairage d’ambiance vient éclairer les belles soirées estivales.

« C’est l’occasion pour la population thérésienne de profiter des belles journées ensoleillées et d’encourager les restos, bars et commerces de notre Village. Nous voulions offrir un espace commun rempli d’énergie positive où tous pourront passer d’agréables moments dans le respect des mesures de distanciation physique. Voilà une belle façon d’apprécier l’été 2020 tous ensemble », souligne la mairesse de Sainte-

Thérèse, Sylvie Surprenant.

Ce projet a pour but de proposer aux citoyens un endroit accueillant, propre et sécuritaire au Village, ainsi que de permettre aux commerces et restaurants à proximité d’offrir leurs services et produits au plus grand nombre de clients, tout en respectant les mesures de distanciation imposées.



Collaboration pour respecter les règles

Pour assurer un environnement convivial et sécuritaire, des règles doivent être respectées. De l’affichage est installé aux deux entrées du site à titre de rappel :

• Consommation d’alcool permise lorsqu’accompagnée d’un repas entre 11 h et 23 h

• Interdiction de fumer sur l’ensemble du site

• Interdiction de chiens sur les lieux

• Interdiction de circuler à vélo

« Nous espérons fortement que les citoyens viendront encourager les commerçants du Village, tout en collaborant pour garder l’endroit propre et sécuritaire. Nous sommes fiers de ce projet et heureux de pouvoir offrir un espace agréable et accueillant pour les clients des commerces du Village », mentionne Marie-Noëlle Closson-Duquette, présidente du GEST.

La carte du Village est accessible pour se familiariser avec les entreprises: villagesaintetherese.com.