Ajustement de l'offre de service des mesures d'atténuation du REM

Les partenaires de Mobilité Montréal, chargés de déployer les mesures d'atténuation du Réseau express métropolitain (REM), informent les usagers que des ajustements seront apportés au service afin de tenir compte de la baisse d'achalandage constatée depuis le lancement des mesures, et ce, dans l'ensemble du réseau de transport collectif.

Compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie de COVID-19 et du nombre important d'usagers en télétravail, une diminution importante de la clientèle, de l'ordre de 50 % à 95 %, a été notée dans les autobus, les trains et les métros de la région métropolitaine.

Sachant que le télétravail est encore à prévoir pour une grande majorité des usagers, plusieurs ajustements seront effectués au service afin de l'adapter à l'achalandage observé jusqu'à présent. Toutefois, à tout moment, des ajustements supplémentaires pourront être apportés selon l'achalandage et les besoins des usagers du transport collectif.

EXO :

Navette 404 - Deux-Montagnes vers le centre-ville de Montréal : service aux 16 minutes durant les heures de pointe à partir de la gare Deux-Montagnes à compter du 24 août 2020;

Navette 405 - gare Deux-Montagnes vers la gare de Sainte-Thérèse : suspension du service à compter du 27 juillet 2020;

Navette 501 - gare de Terrebonne vers le métro Radisson : suspension du service à compter du 24 août 2020;

Navette 502 - gare de Repentigny vers le métro Radisson : suspension du service à compter du 24 août 2020;

Bonification des lignes 30, 100, 140, 300 et 400 : suspension déjà en vigueur et prolongée au-delà du 24 août.

Les usagers du transport collectif sont invités à planifier leurs déplacements en consultant les horaires de ces navettes.

La cellule tactique, codirigée par le ministère des Transports et l'Autorité régionale de transport métropolitain et réunissant les sociétés de transports de la région métropolitaine, est en place depuis le 11 mai pour faire le bilan des activités sur le terrain et de l'efficacité des mesures d'atténuation. Avec ces modifications, l'offre de service est réduite de 10 %.