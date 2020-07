La Ville de Sainte-Marthe souhaite mettre fin aux problèmes de coloration de l’eau

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire informer la population sur le fait qu’elle travaille assidûment à mettre fin aux problèmes de coloration de l’eau dans certains secteurs de la ville.

La Ville souhaite également prévenir les citoyens concernés que les travaux en cours pourraient occasionner une coloration temporaire de l’eau, mais rappelle que cela n’affecte en rien la qualité de l’eau potable, bien qu’elle soit consciente des désagréments occasionnés par la situation provoquée par l’oxydation du manganèse dans le réseau.

Analyse d’efficacité et oxydation du manganèse

Une analyse de l’efficacité de traitement des filtres a débuté afin d’obtenir les critères d’opération optimaux qui permettront la réduction du manganèse dans le réseau.

Parallèlement à cette analyse, des tests de pompage seront exécutés afin de vérifier s’il est possible d’améliorer la qualité de l’eau extraite des puits. L’exercice est réalisé en collaboration avec une chaire de recherche spécialisée dans la filtration sur berges de Polytechnique Montréal.

En résumé, la coloration de l’eau étant résultante de l’oxydation du manganèse, l’examen de la provenance de la source (eau des puits), du système de filtration (filtres et procédés d’aération et de chlorination à la station) et du réseau de distribution (aqueduc) est nécessaire afin de régler la problématique.

À cet effet, la participation citoyenne sera essentielle afin de recueillir toute l’information pertinente à l’étude chez les citoyens concernés par le problème.

Outil de cueillette de données et mandat d’expertise

Une démarche novatrice sera déployée au cours des prochains jours afin de mieux cerner les problématiques des dernières semaines en recueillant des données qui permettront de dresser un portrait clair de la situation. Ce portrait établira les balises qui définiront la portée des prochaines interventions.

Une firme experte sera ensuite mandatée par la Ville pour émettre des recommandations qui solutionneront le problème de coloration de l’eau, et ce, le plus rapidement possible. « Je tiens à souligner à l’ensemble de nos citoyennes et citoyens que nous travaillons sans relâche à régler cette problématique et que nous assurerons un suivi régulier auprès d’eux » a déclaré la mairesse, Me Sonia Paulus.

Un formulaire sera bientôt disponible en ligne afin que chaque citoyen concerné puisse produire un rapport d’événement pertinent, essentiel à la démarche.