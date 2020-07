Travaux d’entretien régulier de la chaussée, de nuit sur A-15 à Blainville

Le ministère des Transports annonce la fermeture partielle de nuit, dans les deux directions, de l’autoroute 15, entre le chemin de la Côte Sud et la sortie no 25 – Blainville/Boul. de la Seigneurie, à Blainvilles, et ce, à compter du 29 juillet et jusqu’au 7 août.

Cette fermeture est requise dans le cadre de travaux d’entretien régulier de la chaussée.

Du mercredi 29 juillet au vendredi 7 août, de 21 h 30 à 5 h 30 Fermeture de 3 voies sur 4 de l’autoroute 15 en direction nord et sud, entre le chemin de la Côte Sud et la sortie no 25 Blainville/Boul. de la Seigneurie, à Blainville



En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés sans préavis.