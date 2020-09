Des tonnes de déchets détournés de l’enfouissement dans les Laurentides

Fidèles à leur mission d’aider les institutions, commerces et industries (ICI) à réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement, les neuf agents de sensibilisation de MISSION Recyclage Compostage Laurentides sont de retour en action pour une 2e année consécutive, motivés par un bilan qui démontre des résultats probants après un an d’activité.

Durant l’année, pas moins de 1 151 ICI ont été rencontrés dans la grande région administrative des Laurentides. D’entre-elles, 85 ont reçu de nouveaux contenants de recyclage ou de compost, détournant ainsi environ 800 tonnes annuelles de matières qui auparavant se retrouvaient au site d’enfouissement : ce qui est équivalent à 800 voitures de taille moyenne. Cette estimation a été faite en fonction du volume des contenants et de la fréquence de collecte.

Municipaliser la collecte auprès des ICI

« Cette faible proportion d’ICI qui emboîte le pas pour recycler et composter s’explique par le fait que plusieurs municipalités n’offrent pas encore le service de collecte des matières résiduelles aux entreprises, institutions et industries », souligne Anne Samson, coordonnatrice de MISSION Recyclage Compostage Laurentides.

Elle précise que les municipalités qui offrent un service de collecte adapté aux ICI et/ou une tarification abordable pour la collecte des matières organiques ont un pas en avant dans la foulée pour atteindre les objectifs établis par le gouvernement. Plusieurs municipalités font des efforts en ce sens et les agents de sensibilisation du projet MISSION travaillent en étroite collaboration avec celles-ci.

Rappelons que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le plan d’action qui en découle visent l'élimination d’une seule matière : le résidu ultime, c'est-à-dire celui qui ne peut être réduit à la source, réemployé, recyclé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques actuelles, et ce dans tous les secteurs d’activité. Les ICI doivent apporter des changements dans leur gestion et le projet MISSION est là pour les aider dans cette transition.

Des résultats concrets

En optimisant les installations de recyclage et le tri des matières ainsi qu’en intégrant des contenants pour composter, l’équipe de MISSION a été en mesure de constater sur le terrain qu’un restaurant peut sauver en moyenne entre 17 et 20 tonnes annuelles de déchets de l’enfouissement.

Avec l’aide d’un agent de sensibilisation, les propriétaires ou gestionnaires peuvent regarder pour diminuer la quantité de matières résiduelles générées, implanter de nouvelles procédures de tri, former les employés, se procurer les bons contenants pour effectuer la bonne gestion des déchets et même réduire leurs frais liés à cette gestion.

« De plus, les résultats de la première année sont fort encourageants quand on observe que les 57 écoles visitées sont toutes prêtes à implanter le compostage avec le soutien de la ville et des commissions scolaires, si ce n’est déjà fait », met en lumière la chargée du projet.

Seulement à Mirabel, en se basant sur la visite de neuf écoles primaires et secondaires qui ont optimisé les installations de recyclage et le tri des matières en intégrant des contenants pour composter, une moyenne de 10 tonnes annuelles de déchets a été sauvée de l’enfouissement par établissement scolaire.

Des agents pour stimuler les ICI

La plupart des 98 édifices gouvernementaux et parcs visités dans les Laurentides possèdent des équipements de recyclage. Néanmoins, la grande majorité n’a toujours pas les contenants pour composter. En se basant sur les visites effectuées dans plusieurs édifices municipaux (ex. : bibliothèques, casernes de pompier, bureaux municipaux, etc.), l’équipe de MISSION Recyclage Compostage Laurentides a estimé une moyenne de 1,4 tonne annuelle de déchets sauvés de l’enfouissement par édifice.

« Le travail des agents du projet MISSION est essentiel pour stimuler les ICI à poursuivre leurs efforts pour une meilleure gestion de leurs déchets. Ceux-ci ont développé une expertise incroyable d’écoute, d’accompagnement et de recherche de solutions adaptées aux besoins singuliers des ICI », spécifie Anne Samson. Les agents jouent aussi le rôle de facilitateur avec la municipalité, au niveau de la réglementation, des commandes de bacs et des communications.

De fiers participants

Selon Anne Samson, quand on envoie moins de matières à l’enfouissement, c’est toute la collectivité qui est gagnante. « Les résultats de la première année démontrent l’ampleur de l’impact que nous pouvons avoir sur le territoire, à la fois pour réduire les coûts que les entreprises doivent payer en lien avec la disposition de leurs matières, mais également au plan environnemental pour la région », conclut Mme Samson.



Mission Recyclage Compostage Laurentides est un projet porté par Synergie Économique Laurentides, en collaboration avec les 8 MRC/Ville de la région administrative des Laurentides, et financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).