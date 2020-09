Fin de l’éclosion de COVID-19 à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a confirmé que l’éclosion de COVID-19 est terminée à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. En effet, l’établissement n’a recensé aucun nouveau cas de transmission entre ses murs depuis 28 jours.

Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, souligne que la mobilisation du personnel et des médecins ainsi que leurs efforts soutenus à enrayer la transmission du virus ont été les éléments gagnants dans le rétablissement de la situation à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.

En plus de l’application des mesures de prévention et de protection recommandées par les équipes de prévention et contrôle des infections et les microbiologistes de l’établissement, le CISSS des Laurentides a mené diverses actions, dont l’ajout de personnel, l’augmentation des nettoyages et désinfections, le dépistage massif et la surveillance quotidienne.

« Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle, nous allons poursuivre nos efforts et maintenir une vigilance accrue. Il demeure essentiel de continuer d’appliquer toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections pour assurer la sécurité du personnel et des personnes hospitalisées », a assuré Rosemonde Landry.

Les visites sont désormais permises sur les unités qui ont été touchées par l’éclosion, à l’exception de la zone rouge, qui accueille les usagers hospitalisés et infectés par la COVID-19. Néanmoins, des consignes strictes sont à respecter dans tout l’hôpital.