C'est la semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver !

CAA-Québec a déclaré l'ouverture de la deuxième Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver car en cette année hors du commun, il est plus important que jamais de s’y prendre tôt pour les pneus d’hiver.

Cette Semaine nationale aura lieu cette année du 28 septembre au 4 octobre.

Contrairement aux apparences, celle-ci n’a pas pour détestable objectif d’annoncer la fin de l’été. Elle sert plutôt de rappel sympathique aux automobilistes : les pneus d’hiver, il faut s’en occuper quand ce sont les feuilles qui tombent, et non la neige.

Dans des conditions routières hivernales, les pneus d’hiver sont conçus pour assurer un contrôle supérieur aux pneus d’été et aux pneus quatre-saisons. Leur conception se démarque par des crampons qui sont plus espacés et plus profonds.

Incertitude sur la disponibilité de la main-d'oeuvre

Les garages sont sous pression pendant la saison des pneus d’hiver et cette pression s’est accentuée, l’an dernier, lorsque la date limite pour chausser les pneus d’hiver a été devancée au 1er décembre.

De plus, la pandémie amène son lot d’incertitudes quant à la disponibilité de la main-d’œuvre dans les garages et à la disponibilité des pneus chez les détaillants. Pourquoi cela? D’une part, de nombreux snowbirds risquent d’être contraints de faire leur nid au Québec cette année et auront besoin de pneus d’hiver. D’autre part, il suffit de se promener dans un stationnement pour constater que plusieurs automobilistes ont gardé leurs pneus d’hiver tout l’été, ce qui pourrait rendre leur remplacement nécessaire en vue de la saison froide.

« La pandémie amène de l’incertitude et mieux vaut être prévoyant. On sait que des pneus trop usés ou mal adaptés, c’est dangereux. Alors pour être bien chaussé, au bon moment, il faut s’y prendre tôt et encore plus cette année. » a avertis Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec.

Rappelons que du 1er décembre au 15 mars, votre véhicule doit être muni de quatre pneus d’hiver conformes et en bon état, selon la loi.

Qu'ils soient dans le garage, dans le cabanon ou en service actuellement, CAA-Québec recommande aux automobilistes de s’armer dès que possible d’une bonne vieille pièce de 25 cents et de faire le test afin de déterminer s’ils sont d’attaque pour la saison qui s’amène.

Si les blocs de caoutchouc des pneus ne cachent plus le bout du museau du caribou, c’est que la semelle fait moins de 5 millimètres (6/32e de pouce) et que les pneus sont à changer.

Cette règle est importante pour s’assurer que les pneus resteront sécuritaires jusqu’à la fin de l’hiver.

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l’assurance et de l’habitation.