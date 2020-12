Les pompiers de Sainte-Thérèse sèment le bonheur dans les résidences pour aînés

Durant la semaine du 14 décembre, plusieurs membres du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse se sont rendus dans les résidences privées pour aînés afin de distribuer des jeux de cartes au résidents.



L’opération avait pour but de leur offrir un petit cadeau à l’approche des Fêtes, ainsi que de briser l’isolement qui s’est installé chez certaines personnes ainées avec les mesures de confinement. Les pompiers ont également profité de ces visites pour diffuser des messages de prévention, lesquels se retrouvent aussi sur les dites cartes à jouer.

La distribution s’est évidemment déroulée dans le respect de toutes les consignes sanitaires en vigueur. Au total, plus de 700 jeux de cartes ont été distribués aux personnes des résidences :

CHSLD du Boisé

Le 15 Lesage

Le Jardin des Sources

Le Paradis des Anges

Les Jardins d’Émeraudes

Les Résidences du Marché

Maison Soleil

Manoir Joie de Vivre

Résidence L’Étincelle

Résidence pour personnes âgées Maurice et Francine

« Cette initiative provenant d’une employée de notre Service de sécurité incendie me rend particulièrement fière. À Sainte-Thérèse, nous pouvons compter sur des gens de cœur au sein de notre personnel! Comme l’année a été difficile pour tout un chacun, et spécialement pour les personnes vivant dans ce type de résidence, ce petit geste rempli d’empathie est d’autant plus significatif », a ajouté la mairesse la Ville de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.