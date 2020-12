Fermeture complète du pont du chemin de la Rivière-du-Nord à partir d'aujourd'hui

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la fermeture complète, pour une période indéterminée, du pont du chemin de la Rivière-du-Nord, au-dessus de la rivière Noire, à Mirabel, et ce, à compter d'aujourd'hui.



Lors de cette fermeture, un détour balisé sera mis en place sur le réseau et les usagers de la route seront invités à utiliser la route 158.



Une évaluation de la capacité portante a révélé que cette structure devait être fermée pour une période indéterminée, soit jusqu'à sa reconstruction. L'échéancier de réalisation ne peut être précisé pour le moment.



Construit en 1954, le pont acier-bois sur le chemin de la Rivière-du-Nord au-dessus de la rivière Noire à Mirabel accueille environ 90 véhicules par jour.



Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.