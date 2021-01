Accès gratuit à la naloxone pour les services de police municipaux de la région 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a annoncé jeudi la création d’un nouveau projet qui permet l'accès gratuit à la naloxone à tous les services de police municipaux, afin de répondre promptement aux surdoses d’opioïdes dans la région.

Dans un contexte où plusieurs substances circulant sur le marché noir contiennent des produits inattendus et peuvent ainsi engendrer des réactions graves telles que des surdoses sévères et des décès, la naloxone est un médicament qui peut être administré en cas de surdose d'opioïdes et sauver des vies.

Par ailleurs, rendre la naloxone accessible aux différents types d’intervenants, tels que les policiers, est une des priorités de la Direction de santé publique du CISSS des Laurentides.

Les détails du projet

Grâce à la coopération entre le CISSS des Laurentides et les services de police municipaux de la région, un processus vient d’être mis en place permettant aux policiers municipaux formés d'avoir accès à la naloxone intranasale.

Le développement du projet étant bien entamé, puisque la signature des ententes avec chaque service de police est en cours, un tout premier accord officialisant l’accès à la naloxone au CISSS des Laurentides a été réalisé avec la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. D’ailleurs, à la suite de la signature de cette toute première entente officielle, le soir même, des policiers de la Régie de police du Lac des Deux Montagnes ont utilisé la naloxone afin de sauver la vie d’une dame ayant fait une surdose.

Cette première très bonne coopération réjouit notamment le directeur de santé publique des Laurentides, le Dr Éric Goyer, qui se dit enchanté de ce partenariat : « Nous sommes extrêmement reconnaissants et contents du déroulement de ce projet ambitieux, car les besoins sur le terrain sont importants. En étant formés et équipés adéquatement, les policiers seront prêts à sauver des vies in extremis », a-t-il souligné.

Enfin, tous les services de police municipaux seront sollicités au cours de l’hiver 2021, pour une rencontre avec le CISSS des Laurentides, afin de poursuivre la formation et le développement du projet pour l’ensemble du territoire.

Actuellement, la naloxone est offerte gratuitement dans les pharmacies de la région ainsi que dans certains organismes communautaires, pour tous les consommateurs de substances, leurs proches ainsi que les intervenants du milieu communautaire.