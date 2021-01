Comment embellir votre sourire ?

Vous rêvez d’avoir un magnifique sourire? Pas de panique ! Si vous suivez nos conseils, vous pourrez facilement embellir votre sourire.

Prendre soin de ses dents

Il n’est pas toujours évident de sourire lorsqu’on a des dents en mauvais état. La première chose à faire est donc de prendre soin de vos dents. Pour cela, faites un tour chez le dentiste au moins une fois par an afin d’effectuer un détartrage ou un blanchiment des dents. Par ailleurs, n’oubliez pas de vous brosser les dents plusieurs fois au cours de la journée. En plus du brossage, vous pouvez aussi poser des facettes dentaires ou avoir recours à des soins éclaircissants que vous trouverez en pharmacie. Et si vos dents ne sont pas bien alignées, n’hésitez pas à utiliser des appareils dentaires.

Faire attention à son alimentation

Si vous souhaitez avoir des dents bien blanches, faites attention à ce que vous avalez. Au niveau des boissons par exemple, vous devriez limiter le vin rouge, le thé et le café qui peuvent causer des taches. Les boissons gazeuses sont aussi à boire avec modération, car elles peuvent abîmer l'émail.

Pour ce qui est de la nourriture, faites attention aux betteraves rouges et à la sauce tomate si vous ne voulez pas avoir des dents jaunes. En revanche, certains aliments sont à privilégier. C’est le cas des fraises, du citron, de la carotte crue, du chocolat noir et des noix.

Ne pas oublier ses lèvres

Un beau sourire ne dépend pas seulement de la beauté des dents. En effet, l’éclat de vos dents peut être gâché par vos lèvres si ces dernières sont desséchées. Pensez donc à bien les hydrater afin qu’elles soient bien douces.

Pour cela, commencez par réaliser un gommage avec un mélange de miel et de sucre. Appliquez la pâte, frottez pour vous débarrasser des petites peaux mortes, et laissez reposer quelques minutes avant de rincer. Une fois que c’est fait, passez à l’hydratation en appliquant un baume à lèvres à base de karité par exemple.

Faire de la gym faciale

Sachez que vous devez utiliser 17 muscles de votre visage pour sourire. Pour un bon résultat, n’oubliez donc pas de faire travailler tous ces muscles à l’aide de la gym faciale. Pour cela, il existe plusieurs exercices. La pratique suivante consiste à lutter contre l’effet « bouche triste ». Fermez la bouche, gardez vos lèvres bien collées contre vos dents et souriez le plus possible pendant 5 secondes. Ensuite, revenez à la normale et recommencez cet exercice 10 fois.

Malgré ces exercices et astuces, n’oubliez pas que le plus beau des sourires est celui que l’on exprime avec sincérité. Avant de sourire, pensez alors à détendre les muscles de vos joues et évitez de forcer.