5 exercices à faire chez soi pour une rééducation

Vous souhaitez faire une rééducation du canal carpien suite à une chirurgie? Sachez qu’il existe des mouvements simples que vous pouvez effectuer en restant dans le confort de votre maison. Nous vous proposons d’essayer ces 5 exercices.

Les abductions et les adductions des doigts

L’objectif de ce premier exercice est de travailler vos doigts afin de bouger les tendons fléchisseurs. Les mouvements que vous effectuerez permettront alors de diminuer les inflammations. Cet exercice est vraiment simple. Ouvrez votre main en gardant les doigts bien droits. Par la suite, tendez les doigts au maximum, puis serrez le poing. Cet enchaînement est à refaire dix fois.

La flexion du pouce

L’exercice de la flexion du pouce consiste à ouvrir les mains et à tendre les doigts. Tournez la paume de la main vers le haut. Pliez ensuite le pouce comme si vous essayez de toucher la base de votre auriculaire de l’autre côté. Enfin, retournez votre pouce à sa position originale et recommencez ces mouvements dix fois.

Les étirements du pouce

Pour étirer votre pouce, ouvrez bien la paume de votre main, tendez vos doigts et tournez la paume vers le haut. Une fois dans cette position, utilisez votre autre main pour attraper le pouce. Tirez-le doucement en arrière et maintenez cette position pendant cinq secondes avant de relâcher. Cet exercice est à réaliser une bonne dizaine de fois au cours de la journée.

L’extension de l’avant-bras

L’exercice d’extension du bras permet d’étirer les muscles de l’avant-bras et l’arrière du poignet. Pour cela, vous devez tendre votre bras devant vous. Attention, le coude doit être bien droit et la paume devrait pointer vers le sol. Prenez ensuite votre autre main et utilisez-la pour maintenir les doigts du bras tendu. Puis poussez légèrement jusqu'à sentir une tension. Maintenez cette position pendant cinq secondes et relâchez. Recommencez l’exercice cinq fois.

La flexion de l’avant-bras

Pour l’exercice suivant, vous devez tendre le bras devant vous. Mais à l’inverse de l’extension de l’avant-bras, la paume de votre main doit être tournée vers le plafond. Utilisez ensuite votre autre main pour maintenir les doigts de votre autre main et pour exercer une légère pression. Malgré la tension, essayez de rester dans cette position pendant cinq secondes avant de relâcher. Cet exercice est à refaire cinq fois.

Il existe également un autre exercice de rééducation qui consiste à effectuer des flexions du poignet. Avec le bras tendu, le poing fermé et la paume tournée vers le sol, bougez votre main de haut en bas en pliant le poignet. Répétez ces mouvements dix fois avant de tourner la paume vers le plafond et de recommencer les mêmes enchaînements.

Même si vous réalisez vos exercices de rééducation à la maison, faites un suivi régulier en vous rendant chez un professionnel. Ce dernier pourra évaluer l’avancement de votre guérison et il proposera aussi d’autres exercices en fonction de votre état.