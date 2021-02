La saison estivale de la Traverse Oka-Hudson pourrait débuter plus tôt

La saison du fameux Pont de glace de la Traverse Oka-Hudson est peut-être compromise cette année, mais les adeptes de la traverse peuvent toujours espérer un début de saison hâtif pour la mise à l’eau du traversier.

« J’aurais tendance à dire que oui, la saison du traversier pourrait commencer plus tôt, considérant le peu de glace que nous avons. Les périodes d’ensoleillement vont augmenter de plus en plus ce qui va faciliter la fonte de la glace », indique Claude Desjardins, de Traverse Oka-Hudson.

Soulignons que l’équipe de la Traverse a annoncé, ce lundi, que le Pont de glace traversant le lac Deux-Montagnes, entre Hudson et Oka, allait demeurer fermé pour la saison hivernale, en raison des conditions météorologiques.

« Ce qui est arrivé c’est qu’en début de saison, il n’a pas fait assez froid, mais nous avons eu beaucoup de neige. Par conséquent, quand les températures ont chuté, la petite couche de glace que nous avions était isolée par la neige et n’a pas pu geler davantage », ajoute M. Desjardins.

Pour en savoir plus sur la reprise des activités de la Traverse Oka-Hudson, consultez leur page Facebook.