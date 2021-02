Secteur de la santé : 4 métiers qui recrutent au Québec

Les métiers du secteur de la santé sont en forte demande actuellement. Avec la pénurie de la main-d’œuvre, les chercheurs d’emploi dans ce domaine devraient trouver un poste assez rapidement. Dans le présent article, nous vous proposons une liste des 4 métiers qui recrutent au Québec.

Médecin omnipraticien

L’Institut économique de Montréal a déclaré que le Québec comptait moins de médecins que les pays développés. Si vous avez la formation et les diplômes requis, n'hésitez pas à vous lancer. D’autant plus qu’il s’agit d’un emploi très lucratif.

Le médecin a pour mission d’évaluer l’état de santé d’un patient, de rédiger un rapport médical et de prescrire un traitement. En fonction de son lieu de travail (clinique privée, hôpital, CLSC, CHSLD) il peut prendre en charge tous les malades, allant du bébé à la personne âgée.

Pharmacien

Vous n’aurez aucune difficulté à trouver un emploi pharmaceutique au Québec. Le rôle principal du pharmacien est de vendre des médicaments en respectant les prescriptions des médecins. Il doit également informer et conseiller les clients sur la prise de certains médicaments. Par ailleurs, un pharmacien est responsable de la gestion des stocks de sa pharmacie. Il commande, classe et conserve les produits.

Afin de travailler en tant que pharmacien, il faut avoir un permis d’exercice et un baccalauréat en pharmacie.

Préposé aux bénéficiaires

Le préposé aux bénéficiaires peut travailler dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée, les centres de réadaptation, les centres hospitaliers, les centres locaux des services communautaires et les entreprises privées de soins à domicile. Il s’occupe des patients en administrant des soins de base. S’il assiste des aînés ou des personnes à mobilité réduite, il les aide pour le déplacement, la toilette et les repas.

Étant donné l’importance des tâches à accomplir, ce métier ne peut pas être exercé par n’importe qui. Il est indispensable d’avoir une bonne condition physique, d’être à l’écoute, d’être patient et surtout d’avoir une bonne résistance au stress et à la fatigue.

Sage-femme

La profession de sage-femme est vraiment passionnante. Elle assure le suivi et l’accompagnement de la mère au cours de la grossesse. Elle prodigue les soins de base nécessaires et procède à l’accouchement le jour J. Après, elle examine le nouveau-né et conseille les parents au cours des premières semaines qui suivent la naissance.

Certaines qualités sont indispensables pour exercer ce métier. En effet, il faut savoir écouter, analyser et communiquer. Il faut aussi être perfectionniste, autonome, discret et vigilant.

Que vous soyez un demandeur d’emploi à la recherche d’un nouveau travail, ou un étudiant à la recherche d’un conseil pour le choix d’une filière d’étude ; nous espérons que notre article vous a été utile.