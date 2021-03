Une relâche pour profiter de la nature à Blainville

C’est le retour en classe pour des milliers d’écoliers cette semaine après la relâche. À Blainville, la semaine de relâche a été l’occasion de profiter de l’extérieur avec des activités « surprises » afin d’agrémenter les moments passés à braver dame Nature tout en respectant les consignes sanitaires actuelles.

Plusieurs citoyens ont d'ailleurs assisté à un spectacle de percussions au Parc équestre, marché dans les sentiers illuminés du boisé du Plan Bouchard, assisté à une microconférence sur l’histoire du Plan Bouchard ou encore, déambulé aux côtés de personnages lumineux. De plus, toute la semaine, des macarons comestibles fabriqués par une artisane de Blainville ont été distribués à plusieurs endroits dans la ville par les élus municipaux.

Pendant la semaine, des activités en « libre-service » étaient mises à l’avant-plan. Parmi celles-ci figuraient la visite du centre d’exposition, différents rallyes pédestres et un rallye graffiti dans les ruines du Plan Bouchard, un défi château de neige et des activités « Cherche et trouve » adaptées en fonction de l’âge des participants.